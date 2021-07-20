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"Мы - будущее ЕС": Зеленскому объяснили, почему Евросоюзу не нужна Украина
20 июля 2021, 23:45 • 77 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы - будущее ЕС". Политику тут же объяснили, почему это не так. И почему Евросоюзу не нужна Украина.
Украинский лидер не понимает, почему ЕС проводит свои саммиты без Украины. Он уверен, что его страна, как потенциальный член Евросоюза, обязана принимать активное участие в делах организации.
Интернет-пользователи сразу же привели президенту массу причин, почему этого не происходит. Алексей Е. напомнил, что Украина, по сути, является американской колонией и не имеет никакой самостоятельности. Пользователь с ником Ан70 уверен, что Евросоюз развалится, как только Украина станет его частью. А Елена Б. подчеркнула, что Киев не делает ничего для блага Европы, только клянчит денег.
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