"Мы - будущее ЕС": Зеленскому объяснили, почему Евросоюзу не нужна Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы - будущее ЕС". Политику тут же объяснили, почему это не так. И почему Евросоюзу не нужна Украина.

Украинский лидер не понимает, почему ЕС проводит свои саммиты без Украины. Он уверен, что его страна, как потенциальный член Евросоюза, обязана принимать активное участие в делах организации.

Мы не понимаем, почему на конференции по будущему Европы сегодня не звучит голос нашего государства. Не мы ли являемся частью её будущего? - цитируют Зеленского Народные новости.

Интернет-пользователи сразу же привели президенту массу причин, почему этого не происходит. Алексей Е. напомнил, что Украина, по сути, является американской колонией и не имеет никакой самостоятельности. Пользователь с ником Ан70 уверен, что Евросоюз развалится, как только Украина станет его частью. А Елена Б. подчеркнула, что Киев не делает ничего для блага Европы, только клянчит денег.