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"Мы - будущее ЕС": Зеленскому объяснили, почему Евросоюзу не нужна Украина

20 июля 2021, 23:45  •  77 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы - будущее ЕС". Политику тут же объяснили, почему это не так. И почему Евросоюзу не нужна Украина.
Украинский лидер не понимает, почему ЕС проводит свои саммиты без Украины. Он уверен, что его страна, как потенциальный член Евросоюза, обязана принимать активное участие в делах организации.
Мы не понимаем, почему на конференции по будущему Европы сегодня не звучит голос нашего государства. Не мы ли являемся частью её будущего? - цитируют Зеленского Народные новости.
Интернет-пользователи сразу же привели президенту массу причин, почему этого не происходит. Алексей Е. напомнил, что Украина, по сути, является американской колонией и не имеет никакой самостоятельности. Пользователь с ником Ан70 уверен, что Евросоюз развалится, как только Украина станет его частью. А Елена Б. подчеркнула, что Киев не делает ничего для блага Европы, только клянчит денег.
Должна подтвердить своё желание вступления в Евросоюз конкретными делами, а не клянченьем денег, - уверена Елена Б.

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