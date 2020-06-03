"Мы - белые рабы": Русские в США признались, что спят с ножом у кровати, боясь налетов "митингующих"

Издание "Рамблер" собрало в своём новом материале впечатления русских, проживающих в США, о разворачивающихся в Штатах беспорядках.

Массовые протесты, которые быстро переросли в погромы, охватили страну после смерти темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Он скончался в больнице после жёсткого задержания полицейских. Мужчина, которого прижали лицом к дороге, неоднократно жаловался на то, что не может дышать, но правоохранители оставались безучастны.

Тем не менее то, что происходит в США сейчас, приобрело немыслимые масштабы, спровоцировав один из крупнейших расистских скандалов, делятся русскоязычные жители Штатов.

Один из них признался, что многие уже боятся выходить из дома и живут в постоянном страхе.

Их [участников беспорядков] неприкосновенность и безнаказанность сделала нас белыми рабами, - заметил он.

Другие рассказали о случаях, когда случайные белые прохожие на улицах становились объектами массовых избиений со стороны темнокожих граждан.