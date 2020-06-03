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"Мы - белые рабы": Русские в США признались, что спят с ножом у кровати, боясь налетов "митингующих"
03 июня 2020, 03:55 • 167 • В мире
Некоторые русские в США признались, что буквально спят с ножом у кровати, боясь налётов "митингующих", и живут в постоянном страхе. "Мы - белые рабы", - подчеркнул один из русскоязычных жителей Штатов.
Издание "Рамблер" собрало в своём новом материале впечатления русских, проживающих в США, о разворачивающихся в Штатах беспорядках.
Массовые протесты, которые быстро переросли в погромы, охватили страну после смерти темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Он скончался в больнице после жёсткого задержания полицейских. Мужчина, которого прижали лицом к дороге, неоднократно жаловался на то, что не может дышать, но правоохранители оставались безучастны.
Тем не менее то, что происходит в США сейчас, приобрело немыслимые масштабы, спровоцировав один из крупнейших расистских скандалов, делятся русскоязычные жители Штатов.
Один из них признался, что многие уже боятся выходить из дома и живут в постоянном страхе.
Другие рассказали о случаях, когда случайные белые прохожие на улицах становились объектами массовых избиений со стороны темнокожих граждан.
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