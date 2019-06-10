"Музыка и политика вещи разные": Лепс усомнился в версии Макаревича об отмене выступления в День России

Ранее, напомним, стало известно о том, что в праздничном концерте на Красной площади по случаю Дня России 12 июня не будет выступать группа "Машина времени". Об этом сообщил её лидер Андрей Макаревич. По его версии, отмена выступления якобы произошла после некоего таинственного звонка.

"Кто-то кому-то позвонил", - сообщал он у себя на странице в Facebook.

Чуть позже, пресс-секретарь группы Антон Чернин сообщил, что отменила выступление "Машины времени" устроитель концерта компания "Арс", передает URA.RU. Он предположил, что музыкантам некто просто заткнул рот.

"Из-за ситуации последних дней. Они решили вдруг, что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади", - пояснил Чернин, добавив, что это его сугубо личное мнение.

В версии Макаревича и Чернина об отмене выступления усомнился певец Григорий Лепс. Он уверен, что никакой политической подоплёки в этой отмене нет. Что касается "указа" некоего лица, то музыкант полагает, что никто ничего подобного не давал.

"Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами, - пояснил Лепс. - Музыка и политика вещи разные. По крайней мере, для меня".

Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".