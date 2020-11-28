"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи

Об этом в пятницу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обратил внимание не только на то, что Тихановская признаётся в отсутствии у неё какой-либо власти и влияния, но и на то, что она называет своего серого кардинала.

И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю". Цитата: "Я ничего не решаю, наш президент - в Литве", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Тихановская до сих пор находится в Литве, поскольку она нужна Западу.

О том, что Тихановская говорит не от своего имени, а представляет интересы некоей третьей стороны, ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лукашенко уверен, что Тихановскую используют польские спецслужбы, которые стремятся организовать госпереворот в соседней стране.

Отметим, что многие западные страны решили поддержать Тихановскую, которая после поражения на президентских выборах сбежала в Литву, где объявила себя новым национальным лидером белорусов и начала организовывать из-за рубежа акции протестов. Западные политики ведут с ней диалог на самом высоком уровне. С оппозиционеркой уже встречались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, Тихановскую приглашали выступить в Европарламент.