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"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 03:00 • 14 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказал предположение, что будет в дальнейшем с пока ещё действующим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, у демократов не будет иного выбора, кроме как сажать или даже ликвидировать Трампа. "Мужик явно завёлся, а вместе с ним и десятки миллионов человек одурели", - объяснил он.
Политолог Евгений Сатановский полагает, что у оппонентов Дональда Трампа есть только два сценария, по которым может развиваться дальнейшая ситуация. Он полагает, что президента США в скором будущем ждёт незавидная участь: Трампа или посадят, или убьют.
"Им же теперь его убивать придётся или сажать", - заявил Сатановский в эфире программы "Соловьёв LIVE".
Эксперт пояснил, что за действующего лидера Соединённых Штатов Америки проголосовала почти половина всех избирателей. И народ, да и сам Трамп с его бойцовским характером так просто не сможет смириться с нынешним положением, заметил политолог.
"Мужик явно завёлся, и десятки миллионов человек... там просто одурели в США от того, что происходит", - указал Сатановский.
В результате у демократов иного выбора - задержание или даже ликвидация Трампа - попросту нет. "Ежели этого не сделать - как они отбиваться-то будут? Да это диктатура, тирания, они думают, что у них есть инструмент", - добавил он.
Примечательно, что в США звучат те же прогнозы. Как отметил в недавнем стриме один из популярных американских блогеров Брэндон Татум, Трампу просто нечего терять сейчас. По мнению блогера, демократы как "явление зла" обязательно сведут счёты с действующим президентом, вплоть до реального уничтожения республиканца.
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