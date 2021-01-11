"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу

Политолог Евгений Сатановский полагает, что у оппонентов Дональда Трампа есть только два сценария, по которым может развиваться дальнейшая ситуация. Он полагает, что президента США в скором будущем ждёт незавидная участь: Трампа или посадят, или убьют.

"Им же теперь его убивать придётся или сажать", - заявил Сатановский в эфире программы "Соловьёв LIVE".

Эксперт пояснил, что за действующего лидера Соединённых Штатов Америки проголосовала почти половина всех избирателей. И народ, да и сам Трамп с его бойцовским характером так просто не сможет смириться с нынешним положением, заметил политолог.

"Мужик явно завёлся, и десятки миллионов человек... там просто одурели в США от того, что происходит", - указал Сатановский.

В результате у демократов иного выбора - задержание или даже ликвидация Трампа - попросту нет. "Ежели этого не сделать - как они отбиваться-то будут? Да это диктатура, тирания, они думают, что у них есть инструмент", - добавил он.

Примечательно, что в США звучат те же прогнозы. Как отметил в недавнем стриме один из популярных американских блогеров Брэндон Татум, Трампу просто нечего терять сейчас. По мнению блогера, демократы как "явление зла" обязательно сведут счёты с действующим президентом, вплоть до реального уничтожения республиканца.