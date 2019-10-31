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"Мужик-то толковый": Что удивило в рассекреченной характеристике КГБ на Путина

31 октября 2019, 17:09  •  123 • Политика
Напомним, ранее в Центральном государственном архиве историко-политических документов в Санкт-Петербурге представили характеристику КГБ на молодого Владимира Путина. "Мужик-то толковый", - пишут пользователи в Twitter.
Так, в справке говорилось, что будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. А еще особо отмечалось его качество: "Морально устойчив". Не незамеченным осталось и то, что Путина уважали уже тогда.
"Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - цитирует выдержку из характеристики портал 78.ru.
"Вступил в комсомол в 20 лет? А почему не раньше?" - удивляется пользователь Hosjams Pjams.
"Прикольно такое посмотреть, как все начиналось", - пишет @NastyaRoots.
"Характер нордический, стойкий. Отличный спортсмен", - говорит @MihMoskva.

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