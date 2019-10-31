"Мужик-то толковый": Что удивило в рассекреченной характеристике КГБ на Путина

Так, в справке говорилось, что будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. А еще особо отмечалось его качество: "Морально устойчив". Не незамеченным осталось и то, что Путина уважали уже тогда.

"Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе", - цитирует выдержку из характеристики портал 78.ru.

"Вступил в комсомол в 20 лет? А почему не раньше?" - удивляется пользователь Hosjams Pjams.

"Прикольно такое посмотреть, как все начиналось", - пишет @NastyaRoots.

"Характер нордический, стойкий. Отличный спортсмен", - говорит @MihMoskva.