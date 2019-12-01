"Мужество и воля": Первый президент Украины дал советы Зеленскому, как вести себя на встрече с Путиным - СМИ

В эфире телеканала "112" первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления своему молодому коллеге Владимиру Зеленскому. Главе государства предстоит встретиться в Владимиром Путиным во время "нормандского формата" в Париже 9 декабря. Кравчук считает, что Зеленский должен проявить мужество и волю, чтобы отстоять интересы своей страны.

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду: нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", - цитирует первого президента РИА Новости.

Кравчук напомнил, что Зеленский должен говорить только о том, что согласуется с интересами украинского народа. Для этого президенту потребуются мужество, воля и "смелость заявить об этих интересах".

Мероприятие в формате "нормандской четверки" пройдёт в Париже в начале декабря. На нём встретятся президенты России, Германии, Франции и Украины.