"Мужчины начали звонить ей даже по ночам": Депутат рассказал, что подтолкнуло его убить жену

В Челябинске арестован депутат Азат Зарипов, застреливший жену из охотничьего ружья на глазах у своего ребенка. На допросах у следователей политик признал, почему совершил это страшное преступление.

По словам депутата, последние месяцы его отношения с супругой сильно испортились из-за того, что она взяла в долг большую сумму денег. Разлад в семье достиг пика в день трагедии, когда жена, по словам Зарипова, заявила ему, что уходит к любовнику. Это вывело депутата из себя, и он дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья на глазах 11-летнего сына.

Политик признался, что всегда был очень ревнив. Но особенно проблема обострилась после первого брака, который распался из-за измен жены. Депутат утверждает, что трагедии со второй женой предшествовал период охлаждения в отношениях. Супруга, по его словам, начала вести себя по-хамски, отказывала в близости, закрыла паролем телефон и вдобавок ввязалась в финансовую пирамиду.