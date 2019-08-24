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"Мужчины начали звонить ей даже по ночам": Депутат рассказал, что подтолкнуло его убить жену
24 августа 2019, 01:24 • 55 • Политика
Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены на глазах у собственного ребенка. На допросах политик рассказал, что толкнуло его на убийство. "Мужчины начали звонить ей даже по ночам. На почве ревности психовал, и злоба копилась", - признался политик.
В Челябинске арестован депутат Азат Зарипов, застреливший жену из охотничьего ружья на глазах у своего ребенка. На допросах у следователей политик признал, почему совершил это страшное преступление.
По словам депутата, последние месяцы его отношения с супругой сильно испортились из-за того, что она взяла в долг большую сумму денег. Разлад в семье достиг пика в день трагедии, когда жена, по словам Зарипова, заявила ему, что уходит к любовнику. Это вывело депутата из себя, и он дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья на глазах 11-летнего сына.
Политик признался, что всегда был очень ревнив. Но особенно проблема обострилась после первого брака, который распался из-за измен жены. Депутат утверждает, что трагедии со второй женой предшествовал период охлаждения в отношениях. Супруга, по его словам, начала вести себя по-хамски, отказывала в близости, закрыла паролем телефон и вдобавок ввязалась в финансовую пирамиду.
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