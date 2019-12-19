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"Мужчина", "женщина" и ...: В США покойникам разрешат быть неопределенного пола
19 декабря 2019, 00:54 • 57 • В мире
С 2020 года в Нью-Йорке возможность быть неопределенного пола появится и у покойников — в свидетельстве о смерти можно будет указать не только "М" или "Ж", но и "Х". Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.
Власти Нью-Йорка считают, что возможность заявить о своей гендерной идентичности должна быть у всех жителей города, даже у умерших. В связи с этим со следующего года в свидетельстве о смерти можно будет указать, был ли покойник мужчиной, женщиной или "среднего"/"неопределённого" пола.
В США уже давно идет борьба за равные права так называемого "пола Х". Многие граждане страны заявляют, что не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, а потому требуют присвоения им отдельного гендера.
Особых "успехов" на ниве толерантности достиг именно Нью-Йорк: осенью в городе официаально начали выдавать свидетельства о рождении, в которых указывался "третий пол".
Каким образом власти намерены выяснять у покойников, не относили ли они себя к неопределенному гендеру, пока неясно, но главное, что "все жители Нью-Йорка заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают, кем они являются," - об этом заявила супруга нью-йоркского мэра Билла де Блазио Чирлан Маккрей.
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