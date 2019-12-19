"Мужчина", "женщина" и ...: В США покойникам разрешат быть неопределенного пола

Власти Нью-Йорка считают, что возможность заявить о своей гендерной идентичности должна быть у всех жителей города, даже у умерших. В связи с этим со следующего года в свидетельстве о смерти можно будет указать, был ли покойник мужчиной, женщиной или "среднего"/"неопределённого" пола.

В США уже давно идет борьба за равные права так называемого "пола Х". Многие граждане страны заявляют, что не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, а потому требуют присвоения им отдельного гендера.

Особых "успехов" на ниве толерантности достиг именно Нью-Йорк: осенью в городе официаально начали выдавать свидетельства о рождении, в которых указывался "третий пол".

Каким образом власти намерены выяснять у покойников, не относили ли они себя к неопределенному гендеру, пока неясно, но главное, что "все жители Нью-Йорка заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают, кем они являются," - об этом заявила супруга нью-йоркского мэра Билла де Блазио Чирлан Маккрей.