Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русская рулетка сбежала на Украину
"Эпидемию минёров" на Украине хотят "лечить" сроками и конфи...
"Украинская Кубань" - "вернуть своих" из России захотели в В...
Бродят по улицам даже днем: Британские города наводнили толпы оголодавших... еже...
Главная / В мире

"Мужчина", "женщина" и ...: В США покойникам разрешат быть неопределенного пола

19 декабря 2019, 00:54  •  57 • В мире
С 2020 года в Нью-Йорке возможность быть неопределенного пола появится и у покойников — в свидетельстве о смерти можно будет указать не только "М" или "Ж", но и "Х". Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.
Власти Нью-Йорка считают, что возможность заявить о своей гендерной идентичности должна быть у всех жителей города, даже у умерших. В связи с этим со следующего года в свидетельстве о смерти можно будет указать, был ли покойник мужчиной, женщиной или "среднего"/"неопределённого" пола.
В США уже давно идет борьба за равные права так называемого "пола Х". Многие граждане страны заявляют, что не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, а потому требуют присвоения им отдельного гендера.
Особых "успехов" на ниве толерантности достиг именно Нью-Йорк: осенью в городе официаально начали выдавать свидетельства о рождении, в которых указывался "третий пол".
Каким образом власти намерены выяснять у покойников, не относили ли они себя к неопределенному гендеру, пока неясно, но главное, что "все жители Нью-Йорка заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают, кем они являются," - об этом заявила супруга нью-йоркского мэра Билла де Блазио Чирлан Маккрей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
18 декабря 2019, 02:09
"Фарватер для "Посейдонов" прокладывает": Пользователи призвали США бояться русского корабля-разведчика
18 декабря 2019, 02:09
О возобновлении производства пока неизвестно: Корпорация Boeing с января останавливает выпуск "роковых" 737 MAX
18 декабря 2019, 01:54
«Мушарраф был невольным союзником США»: будет ли казнён бывший президент Пакистана
18 декабря 2019, 18:24
Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей
19 декабря 2019, 00:54
Дайджест СМИ: США признали поражение по «Северному потоку — 2», судьба Сбербанка
19 декабря 2019, 00:54
"Удивить нас не может": Соловьев искренне пожалел украинцев и прошёлся по властям, запретившим въезжать в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
19 декабря 2019, 00:54
Выстрелили и сбежали - "нарываются на конфликт": в странной атаке русской б...
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 00:39
«Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своег...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.