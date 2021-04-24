"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров

Украина предала турецких партнёров вскоре после поездки Зеленского в Анкару за новыми "Байрактарами". Глава МВД Украины Арсен Аваков вслед за Байденом решил признать геноцид армян, который отрицает Турция: "Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который сам является этническим армянином, заявил, что убийство армян в Османской империи было тщательно продуманным и спланированным.

Сначала турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. После этих двух этапов программы геноцида остались женщины, дети, старики. Их погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней, - пишет политик в Facebook.

Он также осудил мировое сообщество, которое отказывается признавать факт геноцида. Аваков напомнил, что в своё время Гитлер задал вопрос: "Кто сегодня помнит уничтожение армян?" По словам украинского министра, ответом на этот вопрос стал холокост.

Напомним, что в субботу президент США Джо Байден выступил с речью, в которой признал факт геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году. Таким образом Байден выполнил предвыборное обещание и стал первым американским президентом за 40 лет, который признал геноцид армян.

После этого Турция Азербайджан осудили шаг хозяина Белого дома. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал его "исторической ошибкой", а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - попыткой переписать историю, а также "предательством мира и справедливости".