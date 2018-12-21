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"Муж такое любит": Постпред США в ООН "осчастливила многие страны" своим молчанием
21 декабря 2018, 21:09 • 75 • В мире
Американский представитель в ООН Никки Хейли призналась, что заболела и не может говорить. По её словам, она своим молчанием осчастливила многие страны. На странице в Twitter Хейли также добавила, что её супруг "такое любит".
Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и "обрадовала многие страны". Об этом дипломат написала на странице в Twitter.
По её словам, она приболела и потому не может разговаривать. По мнению Хейли, этим она принесла радость многим странам.
"Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны", - написала она, добавив, что её муж "такое любит".
Впрочем, в Сети на такую самоиронию американского постпреда отреагировали скептично.
"Думаю, что потеря голоса не помешает постпреду США в ООН так же эффективно давить, угрожать и шантажировать других представителей", - пишут пользователи в соцсетях.
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