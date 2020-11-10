"Муж сказал никуда не ехать": Жена Пашиняна не намерена покидать передовую в Карабахе

На своей странице в Facebook Акопян призвала не поддаваться панике, не колебаться и не сомневаться.

"Как и все наши солдаты, мы на своих позициях", - добавила она.

Когда Ереван "вскипел" после новости о подписании заявления по прекращению режима огня, женскому батальону поступило требование вернуться в столицу. Акопян ответила отказом, решив сначала переговорить с мужем.

В посте она рассказала, что ей удалось добраться до точки, где появился сигнал связи.

"Как я и была уверена, премьер-министр Республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать", - написала Анна Акопян.

Царьград ведёт прямую трансляцию событий из Армении, включая акции в Ереване. Протестующие разгромили парламент и обосновались в зале заседаний. Там они, перекрикивая друг друга, выступают, требуя продолжения военных действий в Нагорном Карабахе. У них есть ещё ряд требований: отставка Никола Пашиняна, передача власти начальнику Генштаба Онику Гаспаряну.