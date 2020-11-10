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"Муж сказал никуда не ехать": Жена Пашиняна не намерена покидать передовую в Карабахе
10 ноября 2020, 10:35 • 115 • Политика
Анна Акопян, жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не намерена покидать передовую в Карабахе. "Муж сказал никуда не ехать", - сообщила она и обратилась с призывом к согражданам.
На своей странице в Facebook Акопян призвала не поддаваться панике, не колебаться и не сомневаться.
"Как и все наши солдаты, мы на своих позициях", - добавила она.
Когда Ереван "вскипел" после новости о подписании заявления по прекращению режима огня, женскому батальону поступило требование вернуться в столицу. Акопян ответила отказом, решив сначала переговорить с мужем.
В посте она рассказала, что ей удалось добраться до точки, где появился сигнал связи.
"Как я и была уверена, премьер-министр Республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать", - написала Анна Акопян.
Царьград ведёт прямую трансляцию событий из Армении, включая акции в Ереване. Протестующие разгромили парламент и обосновались в зале заседаний. Там они, перекрикивая друг друга, выступают, требуя продолжения военных действий в Нагорном Карабахе. У них есть ещё ряд требований: отставка Никола Пашиняна, передача власти начальнику Генштаба Онику Гаспаряну.
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