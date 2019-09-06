"Мутный шлак... и, торжественно": Ведущий Кузичев потрясен ловким заявлением Собчак о Крыме

Телеведущая Ксения Собчак нашла универсальный ответ на вопрос украинских журналистов "Чей Крым?". В ходе визита в Киев она приняла участие в программе украинской радиостанции "Новое время". Там ее и спросили про принадлежность полуострова. Для начала Собчак отметила, что русские и украинцы - братские народы. Поэтому "то, что уже было наделано", непросто пережить - "постараться найти как-то позитивный выход" и уйти от понятия "отдайте Крым", размышляла Собчак.

"Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, - пояснила телеведущая, а в прошлом, к слову, и кандидат в президенты России. - Он (этот выход. - Ред.) был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен".

В целом Собчак полагает, что присоединение Крыма к России - это нарушение международного законодательства, и Москва должна вернуть полуостров... При этом, по версии Собчак, для возвращения должен быть проведен новый референдум. Логика странная, но какая есть. Выходит, что прежний референдум кажется Собчак нелегитимным, а новый по умолчанию будет верен.

Позицию Собчак успели оценить и многочисленные пользователи в Сети, и эксперты, теперь высказался и тележурналист Анатолий Кузичев.

"Потрясает, конечно, воображение, как "ловко" ответила Собчак на вопрос о Крыме в Киеве. Куча какого-то мутного шлака про межд.право и, торжественно, "...но нужно время, чтобы его вернуть". Про то, что на этот счёт думают крымчане в беседе как-то не поднималось", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/aakuzichev.