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"Мутный шлак... и, торжественно": Ведущий Кузичев потрясен ловким заявлением Собчак о Крыме
06 сентября 2019, 17:39 • 83 • Политика
Ведущий Кузичев потрясен ловким заявлением Собчак о Крыме, о чем он и сообщил на личной странице в Сети. "Мутный шлак... и, торжественно", - так он описал слова Ксении Собчак.
Телеведущая Ксения Собчак нашла универсальный ответ на вопрос украинских журналистов "Чей Крым?". В ходе визита в Киев она приняла участие в программе украинской радиостанции "Новое время". Там ее и спросили про принадлежность полуострова. Для начала Собчак отметила, что русские и украинцы - братские народы. Поэтому "то, что уже было наделано", непросто пережить - "постараться найти как-то позитивный выход" и уйти от понятия "отдайте Крым", размышляла Собчак.
"Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, - пояснила телеведущая, а в прошлом, к слову, и кандидат в президенты России. - Он (этот выход. - Ред.) был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен".
В целом Собчак полагает, что присоединение Крыма к России - это нарушение международного законодательства, и Москва должна вернуть полуостров... При этом, по версии Собчак, для возвращения должен быть проведен новый референдум. Логика странная, но какая есть. Выходит, что прежний референдум кажется Собчак нелегитимным, а новый по умолчанию будет верен.
Позицию Собчак успели оценить и многочисленные пользователи в Сети, и эксперты, теперь высказался и тележурналист Анатолий Кузичев.
"Потрясает, конечно, воображение, как "ловко" ответила Собчак на вопрос о Крыме в Киеве. Куча какого-то мутного шлака про межд.право и, торжественно, "...но нужно время, чтобы его вернуть". Про то, что на этот счёт думают крымчане в беседе как-то не поднималось", - написал он в Twitter.
Фото: twitter.com/aakuzichev.
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