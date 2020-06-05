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"Мутная тема" с вакциной от COVID: Пушков напомнил Поповой о неудобных вопросах
05 июня 2020, 10:55 • 54 • В мире
Сенатор Алексей Пушков со скепсисом прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что единой вакцины от коронавируса ждать не нужно. Скорее всего, это будет несколько вакцин. Пушков заметил, что пока в этом деле "больше вопросов, чем ответов".
Сенатор Алексей Пушков присоединился к вопросам движения "Сорок Сороков" по поводу "мутной темы" вакцины от коронавируса. Новая информация по этому поводу появилась в четверг, 4 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что какой-либо единой вакцины от коронавирусной инфекции не будет. Медики разработают целую серию лекарственных средств для различных категорий жителей.
"Сорок Сороков" в своем Telegram-канале подытожили, что разные вакцины - это хорошо: всегда хорошо, когда людям дают свободу выбора. Но ранее появлялась информация, что на все нужные испытания уйдёт много времени - от трёх до пяти лет.
"Но в то же время это значит, что люди будут ждать ту вакцину, которая пройдëт все нужные испытания на осложнения, а по заверению учëных-медиков, вирусологов и иммунологов, на все испытания и опробацию таких вакцин уйдëт от 3 до 5 лет. Поэтому люди имеют право дождаться вакцины, прошедшей все необходимые испытания. Либо не вакцинироваться совсем", - уточнили в Telegram-канале.
"Сорок Сороков" поддержал и сенатор Алексей Пушков. Он напомнил главе Роспотребнадзора Анне Поповой о неудобных вопросах.
"Вообще, тема вакцины или вакцин исключительно мутная. Над ними работают в таком числе стран и центров, а мнения настолько разноречивы - от возможности создания единой вакцины до невозможности её создания как таковой (как нет вакцины от ВИЧ), что выводы делать очень рано. Заявление Поповой поднимает больше вопросов, чем даёт ответов", - уточнил сенатор.
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