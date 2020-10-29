"Мусульманские войны" переместились внутрь западных обществ: Пушков о теракте в Ницце

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей около церкви в городе совершил радикализированный мусульманин, а само происшествие градоначальник навал "исламским фашизмом". Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, термин "исламский фашизм" отражает негодование и возмущение французов по поводу недавних событий. Он будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции.

"Водораздел между двумя Франциями углубится", - предупредил Пушков на своём Telegram-канале.

В связи с этим сенатор вспомнил слова американского политолога Сэмюэля Хантингтона о начале эпохи "мусульманских войн". Учёный имел в виду внешние войны США и Запада на Ближнем Востоке.