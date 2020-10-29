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"Мусульманские войны" переместились внутрь западных обществ: Пушков о теракте в Ницце

29 октября 2020, 21:35  •  55 • Политика
Мэр Ниццы назвал теракт у городского собора "исламским фашизмом". Сенатор Пушков предупредил о последствиях таких высказываний. "Мусульманские войны" в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ", - отметил политик.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей около церкви в городе совершил радикализированный мусульманин, а само происшествие градоначальник навал "исламским фашизмом". Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, термин "исламский фашизм" отражает негодование и возмущение французов по поводу недавних событий. Он будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции.
"Водораздел между двумя Франциями углубится", - предупредил Пушков на своём Telegram-канале.
В связи с этим сенатор вспомнил слова американского политолога Сэмюэля Хантингтона о начале эпохи "мусульманских войн". Учёный имел в виду внешние войны США и Запада на Ближнем Востоке.
"С тех пор "мусульманские войны" в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ", - отметил Пушков.

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