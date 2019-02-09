"Мушку спили, адмирал": В Сети ответили на призыв главы ВМС США атаковать Россию

Ранее американский военный заявил в ходе выступления в Атлантическом совете, что США должны начать наступление на Россию и Китай, об этом сообщает Business Insider. В частности, он обвинил Россию в блокировании Азовского моря и в наращивании военно-морского присутствия в Средиземноморье.

Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, военный призвал США проявлять в отношении Москвы и Пекина "больше агрессии". После того, как Россия усилила свой контроль над ключевыми морскими магистралями, США должны "нанести удар первым", отметил адмирал.

США должны задуматься не только над "обороной" от России, но и возможностью "надавить" на нее самим в "некоторых регионах". Он назвал "замечательным" шагом вынудить "русских, наших конкурентов, реагировать на первые шаги" США.