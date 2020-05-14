"Мурашки по шкуре": Украинцы расплакались, увидев журавлей 9 Мая над памятником героям-ольшанцам

В День Победы сама природа напомнила жителям Украины о предках, сражавшихся против нацистов в Великую Отечественную войну. Два клина журавлей появились в небе над городом Николаев в момент возложения цветов к памятнику героям-ольшанцам. Подробности сообщили местные СМИ.

Памятник героям-ольшанцам установлен в центре Николаева в честь десантников под командованием старшего лейтенанта Ольшанского, которые высадились в тыл немцев и в течение двух суток отражали атаки противника, дав тем самым возможность основным войскам Красной Армии нанести удар по немецким силам. Героические действия десантников вошли в историю Великой Отечественной войны как образец воинской доблести.

В этом году 9 Мая жители украинского города, которые ещё не забыли свою историю, пришли отдать дань уважения героям и возложить цветы к памятнику. Когда на площади заиграла песня "Журавли", в небе появились два журавлиных клина. После этого птицы закружили над площадью. Произошедшее поразило многих присутствовавших до слёз.

Символично, по максимальной шкале. Женщины плакали. У самого мурашки по шкуре, - пишет один из жителей города в Facebook. Да, так и было, - подтверждает его слова другая жительница Николаева. Вот оно, чувство памяти, - комментирует сюжет украинского канала политолог и экономист Михаил Делягин в своём Telegram-канале.

Напомним, что всё-таки большинство украинцев чтит память своих советских предков и славу городов-героев. Но у нынешних властей Украины и герои, и праздники разные. "Сегодняшнее профашистское, националистическое руководство заряжено на то, чтобы ненавидеть города воинской славы", - цитирует Nation News экс-депутата Рады Алексея Журавко.