|
"Мурашки по шкуре": Украинцы расплакались, увидев журавлей 9 Мая над памятником героям-ольшанцам
14 мая 2020, 08:55 • 615 • Политика
9 Мая на Украине две стаи журавлей внезапно появились в небе над памятником героям-ольшанцам, когда на площади играла песня "Журавли". "Символично, по максимальной шкале. Женщины плакали. У самого мурашки по шкуре", - написал один из жителей города в Facebook.
В День Победы сама природа напомнила жителям Украины о предках, сражавшихся против нацистов в Великую Отечественную войну. Два клина журавлей появились в небе над городом Николаев в момент возложения цветов к памятнику героям-ольшанцам. Подробности сообщили местные СМИ.
Памятник героям-ольшанцам установлен в центре Николаева в честь десантников под командованием старшего лейтенанта Ольшанского, которые высадились в тыл немцев и в течение двух суток отражали атаки противника, дав тем самым возможность основным войскам Красной Армии нанести удар по немецким силам. Героические действия десантников вошли в историю Великой Отечественной войны как образец воинской доблести.
В этом году 9 Мая жители украинского города, которые ещё не забыли свою историю, пришли отдать дань уважения героям и возложить цветы к памятнику. Когда на площади заиграла песня "Журавли", в небе появились два журавлиных клина. После этого птицы закружили над площадью. Произошедшее поразило многих присутствовавших до слёз.
Напомним, что всё-таки большинство украинцев чтит память своих советских предков и славу городов-героев. Но у нынешних властей Украины и герои, и праздники разные. "Сегодняшнее профашистское, националистическое руководство заряжено на то, чтобы ненавидеть города воинской славы", - цитирует Nation News экс-депутата Рады Алексея Журавко.
615
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2020, 01:50
|
11 мая 2020, 11:55
|
08 мая 2020, 04:10
|
10 мая 2020, 21:55
|
12 мая 2020, 06:55
|
09 мая 2020, 00:10
|
10 мая 2020, 15:55