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"Мундштук – прямой путь к заражению": Эксперт поддержал запрет кальянов на фоне распространения коронавируса
13 марта 2020, 19:35 • 67 • В мире
Массовое распространение коронавируса заставило страны Персидского залива отказались от любимой забавы - традиционного курения кальяна. "Мундштук – прямой путь к заражению", - согласился с таким решением Александр Эдигер.
Об этом медицинский эксперт и фармаколог сказал в беседе с Nation News. Он убеждён в том, что такие меры являются актуальными для любой страны миры, в том числе и для России.
Всё дело в том, что на стекле, пластике, металле коронавирус сохраняется довольно продолжительное время. Поэтому любые поверхности многоразового использования, сделанные из подобных материалов, требуют специальной обработки дезинфицирующими средствами. Это правило относится не только к поручням или столам, но и к кальянам.
Если мундштуки обрабатывать кипятком или специальными дезсредствами, это не поможет их обеззаразить. В таких ситуациях кальян становится отправной точкой распространения любой инфекции, не только коронавируса, резюмировал Александр Эдигер.
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