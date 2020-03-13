"Мундштук – прямой путь к заражению": Эксперт поддержал запрет кальянов на фоне распространения коронавируса

Об этом медицинский эксперт и фармаколог сказал в беседе с Nation News. Он убеждён в том, что такие меры являются актуальными для любой страны миры, в том числе и для России.

Всё дело в том, что на стекле, пластике, металле коронавирус сохраняется довольно продолжительное время. Поэтому любые поверхности многоразового использования, сделанные из подобных материалов, требуют специальной обработки дезинфицирующими средствами. Это правило относится не только к поручням или столам, но и к кальянам.

"Говорить об их адекватной обработке не приходится – это фантазии, которых тяжело достичь. И запретить курить кальяны – это достаточно адекватная мера. Так что это актуально для России и всего мира, мундштук кальяна, помещенный в полость рта, – это прямой путь к заражению", – заверяет медицинский эксперт.

Если мундштуки обрабатывать кипятком или специальными дезсредствами, это не поможет их обеззаразить. В таких ситуациях кальян становится отправной точкой распространения любой инфекции, не только коронавируса, резюмировал Александр Эдигер.