"Mummy!": Малыш бросился на помощь маме, которую жестоко избивал "борец BLM"

Телеканал ABC7 опубликовал видео из парка в США. Рослый темнокожий мужчина внезапно нападает на белую женщину. Он бросает её на землю и начинает лупить кулаками. Видно, что бьёт в полную силу: без контроля, без жалости.

"Mummy!" - слышится испуганный голос.

Рядом стоит малыш лет двух. Это его маму избивает неизвестный человек. Мальчик делает шажок к нему, но отступает в нерешительности. Страшно. Потом он всё-таки переборол страх и стал защищать маму. Ребёнок ногой несколько раз ударил обидчика, но крепкий темнокожий мужчина, похоже, этого даже не заметил. "Почему никто не помог?" - так озаглавили сюжет американские журналисты.

Jack Dawkins, Jul 7, 2020

Vicious assault on a white woman in a Chicago park, watch how her horrified toddler tries to defend her from the onslaught.

SICKENING. pic.twitter.com/iQUPLZu7Dk — TROLL HUNTER AKA Katie Hopkins. (@BrettEverest) July 7, 2020

"С какой стороны ни посмотри - чистейшая уголовщина. Но в свете последних событий всё уже становится не таким однозначным. По крайней мере, для правосудия", - выразили своё отношение к инциденту авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".

Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken

Это видео, завирусившееся в соцсетях 7 июля, на самом деле снято 26 июня 2014 года. Инцидент произошёл не в чикагском парке, как сообщают российские Telegram-каналы, а в городе Салем штата Нью-Джерси. По видео не остаётся сомнений, что нападавший в красной футболке - мужчина, однако телеканал CNSN сообщает, что это женщина - работник "Макдоналдса".

В США на расовой почве творится беспредел, который никак не контролируется. 4 июля, когда страна отмечала День независимости, во время очередной акции BLM была убита 8-летняя девочка. Она сидела в машине вместе с матерью и её подругой. Протестующие остановили автомобиль, посмевший проехать по той территории, где они шли с лозунгами. Несколько человек начали стрелять по авто.

Темнокожий мужчина обратился к гражданам США. Отец убитой Секории Тёрнер обвинил активистов BLM в двуличии. Они заявляют, что "жизни чёрных важны", но при этом убивают людей одного цвета кожи с ними.

"Они говорят, что жизни чёрных важны. Вы убиваете своих... Вы убили ребёнка", - произнёс отец девочки.