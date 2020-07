"Mummy!": Малыш бросился на помощь маме, которую жестоко избивал "борец BLM"

Телеканал ABC7 опубликовал видео из парка в США. Рослый темнокожий мужчина внезапно нападает на белую женщину. Он бросает её на землю и начинает лупить кулаками. Видно, что бьёт в полную силу: без контроля, без жалости.

"Mummy!" - слышится испуганный голос.

Рядом стоит малыш лет двух. Это его маму избивает неизвестный человек. Мальчик делает шажок к нему, но отступает в нерешительности. Страшно. Потом он всё-таки переборол страх и стал защищать маму. Ребёнок ногой несколько раз ударил обидчика, но крепкий темнокожий мужчина, похоже, этого даже не заметил. "Почему никто не помог?" - так озаглавили сюжет американские журналисты.

Jack Dawkins, Jul 7, 2020

Vicious assault on a white woman in a Chicago park, watch how her horrified toddler tries to defend her from the onslaught.

SICKENING. pic.twitter.com/iQUPLZu7Dk