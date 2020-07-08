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"Mummy!": Малыш бросился на помощь маме, которую жестоко избивал "борец BLM"
08 июля 2020, 11:00 • 161 • В мире
Малыш бросился на помощь маме, которую жестоко избивал "борец BLM". Но ударов мальчика темнокожий рослый мужчина даже не заметил. "Mummy!" - кричал испуганный ребёнок.
Телеканал ABC7 опубликовал видео из парка в США. Рослый темнокожий мужчина внезапно нападает на белую женщину. Он бросает её на землю и начинает лупить кулаками. Видно, что бьёт в полную силу: без контроля, без жалости.
"Mummy!" - слышится испуганный голос.
Рядом стоит малыш лет двух. Это его маму избивает неизвестный человек. Мальчик делает шажок к нему, но отступает в нерешительности. Страшно. Потом он всё-таки переборол страх и стал защищать маму. Ребёнок ногой несколько раз ударил обидчика, но крепкий темнокожий мужчина, похоже, этого даже не заметил. "Почему никто не помог?" - так озаглавили сюжет американские журналисты.
"С какой стороны ни посмотри - чистейшая уголовщина. Но в свете последних событий всё уже становится не таким однозначным. По крайней мере, для правосудия", - выразили своё отношение к инциденту авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".
Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken
Это видео, завирусившееся в соцсетях 7 июля, на самом деле снято 26 июня 2014 года. Инцидент произошёл не в чикагском парке, как сообщают российские Telegram-каналы, а в городе Салем штата Нью-Джерси. По видео не остаётся сомнений, что нападавший в красной футболке - мужчина, однако телеканал CNSN сообщает, что это женщина - работник "Макдоналдса".
В США на расовой почве творится беспредел, который никак не контролируется. 4 июля, когда страна отмечала День независимости, во время очередной акции BLM была убита 8-летняя девочка. Она сидела в машине вместе с матерью и её подругой. Протестующие остановили автомобиль, посмевший проехать по той территории, где они шли с лозунгами. Несколько человек начали стрелять по авто.
Темнокожий мужчина обратился к гражданам США. Отец убитой Секории Тёрнер обвинил активистов BLM в двуличии. Они заявляют, что "жизни чёрных важны", но при этом убивают людей одного цвета кожи с ними.
"Они говорят, что жизни чёрных важны. Вы убиваете своих... Вы убили ребёнка", - произнёс отец девочки.
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