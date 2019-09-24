"Мухожук" уже через 132 дня? Экс-коллега по "Кварталу 95" рассказал об "усталости" президента Украины

Владимир Зеленский уже устал на посту главы государства. Однако, вступая в борьбу за президентское кресло, он хорошо понимал, на что идет.

Такое предположение высказал в интервью украинскому телеканалу "1+1" его друг и бывший коллега по "Кварталу 95" Евгений Кошевой, который посетовал на то, что в последнее время они стали реже видеться, несмотря на связывающую их пятнадцатилетнюю дружбу.

О том, что Зеленский "немного подустал", Кошевой предположил по его голосу. "Хочет казаться бодреньким, но куда там… Сложно", - отметил артист.

Сам же Кошевой, впервые попав в офис Зеленского, был настолько впечатлен "советскими" интерьерами, преобладающими в здании, что сам себе сказал: "Мне не место в политике". Зато тогда артист понял, почему его друг так стремится переехать в другое здание - "там обстановка давит на человека".

К слову, и сам Зеленский еще в самом начале своего президентства как-то заявил, что "сойдёт с ума" в старом здании администрации. По его словам, у него в планах переехать на новое место. Причем предполагалось, что переезд состоится "в скором времени", однако выяснилось, что на это нужны деньги, а оплачивать расходы на перебазирование администрации Зеленского из бюджета оказалось не с руки.