"Муха на роге быка": Слова Зеленского о совместных с США победах вызвали взрыв хохота в Рунете

Речь идёт о поздравлении Зеленского Соединённых Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.

"Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооружённых сил США", - заявил он.

В качестве примера привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей".

"Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.

После его слов русские пользователи Сети не смогли смолчать и разразились хохотом.

"Предки этих героев даже не знали, что они украинцы!" - отмечает Андрей Головин.

"Вот американцы-то удивились, узнав об общих победах!" - пишет Андрей Коннин.

"Когда этот бред закончится? Где США и где Украина? Какие стратегические партнёры?" - недоумевает Profin Profin.

"Лизнул так лизнул!" - заметил tehmont2.

"Муха на роге быка: "Мы пашем", - иронизирует Иван Иванов.