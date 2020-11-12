Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

"Муха на роге быка": Слова Зеленского о совместных с США победах вызвали взрыв хохота в Рунете

12 ноября 2020, 13:55  •  187 • Политика
Русские не смолчали после слов президента Украины Владимира Зеленского о "легендарных украино-американских воинах" и общих победах Украины и США. Рунет взорвался хохотом, и Зеленского тут же сравнили с мухой на роге быка.
Речь идёт о поздравлении Зеленского Соединённых Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.
"Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооружённых сил США", - заявил он.
В качестве примера привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей".
"Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.
После его слов русские пользователи Сети не смогли смолчать и разразились хохотом.
"Предки этих героев даже не знали, что они украинцы!" - отмечает Андрей Головин.
"Вот американцы-то удивились, узнав об общих победах!" - пишет Андрей Коннин.
"Когда этот бред закончится? Где США и где Украина? Какие стратегические партнёры?" - недоумевает Profin Profin.
"Лизнул так лизнул!" - заметил tehmont2.
"Муха на роге быка: "Мы пашем", - иронизирует Иван Иванов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 06:35
Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
10 ноября 2020, 18:50
На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
10 ноября 2020, 13:20
Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
06 ноября 2020, 21:20
Зеленский смертельно напуган после переговоров с США
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.