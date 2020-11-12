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"Муха на роге быка": Слова Зеленского о совместных с США победах вызвали взрыв хохота в Рунете
12 ноября 2020, 13:55 • 187 • Политика
Русские не смолчали после слов президента Украины Владимира Зеленского о "легендарных украино-американских воинах" и общих победах Украины и США. Рунет взорвался хохотом, и Зеленского тут же сравнили с мухой на роге быка.
Речь идёт о поздравлении Зеленского Соединённых Штатов с Днём ветеранов, в рамках которого он заявил об общих победах США и Украины.
"Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооружённых сил США", - заявил он.
В качестве примера привёл нескольких американцев украинского происхождения, которые участвовали в боевых действиях на стороне США и даже были награждены. Он отметил, что "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей".
"Слава Украине! Боже, благослови Америку", - закончил он своё поздравление.
После его слов русские пользователи Сети не смогли смолчать и разразились хохотом.
"Предки этих героев даже не знали, что они украинцы!" - отмечает Андрей Головин.
"Вот американцы-то удивились, узнав об общих победах!" - пишет Андрей Коннин.
"Когда этот бред закончится? Где США и где Украина? Какие стратегические партнёры?" - недоумевает Profin Profin.
"Лизнул так лизнул!" - заметил tehmont2.
"Муха на роге быка: "Мы пашем", - иронизирует Иван Иванов.
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