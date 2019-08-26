"Мстят за отказ от капитуляции": В ГД рассказали, почему санкции США против России не работают

Сегодня, 26 августа, депутат ГД Руслан Бальбек прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России.

Так, он отметил, что вся политика США в плане введения санкций в отношении России явно построена на мести.

"Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции, - цитирует его RT. - Именно поэтому фабрикуется лозунг "Россия во всём виновата" — неважно, есть этому подтверждение или нет".

Он напомнил, что американская сторона уже давно отказалась от термина "доказательная база".

"Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений", - отмечает Бальбек. Однако в США не видят и не хотят видеть тот факт, что такие меры против нашей страны не работают.

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как голословно утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.