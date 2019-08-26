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"Мстят за отказ от капитуляции": В ГД рассказали, почему санкции США против России не работают
26 августа 2019, 15:09 • 99 • Политика
В Госдуме оценили вступление в силу новых санкций по делу Скрипалей и рассказали, почему же они не работают. "Мстят за отказ от капитуляции", - пояснили американскую позицию.
Сегодня, 26 августа, депутат ГД Руслан Бальбек прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России.
Так, он отметил, что вся политика США в плане введения санкций в отношении России явно построена на мести.
"Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции, - цитирует его RT. - Именно поэтому фабрикуется лозунг "Россия во всём виновата" — неважно, есть этому подтверждение или нет".
Он напомнил, что американская сторона уже давно отказалась от термина "доказательная база".
"Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений", - отмечает Бальбек. Однако в США не видят и не хотят видеть тот факт, что такие меры против нашей страны не работают.
26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как голословно утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.
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