"Мстит или ему нечего терять": Физиономист о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе

Физиономист высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц. Он либо целенаправленно мстит, либо ему уже нечего терять, комментирует специалист выражение лица мужчины.

Подозреваемый в убийстве двух школьниц из Киселёвска имеет раздвоение личности, его бросает из крайности в крайность. Такое мнение высказал физиономист Олег Воеводин, проанализировав лицо мужчины.

Речь идёт о признавшемся в изнасиловании и убийстве двух 11-летних школьниц в Кемеровской области. Мужчина заманил детей сладостями в заброшенный дом, затем надругался над ними, а потом задушил.

С раннего детства кидается из крайности в крайность, максималист ярый, имеется раздвоение личности по сей день,

- определил по лицу подозреваемого физиономист Олег Воеводин.

Он добавил, что закрытые внутренние веки указывают на то, что мужчина был уверен в своих действиях. Также это может говорить о том, что он либо целенаправленно мстит, либо, что ему уже нечего терять. Кроме того, по мнению физиономиста, у мужчины имеется склонность к суицидальным мыслям.

Старые фотографии показывают, что мужчина сильно уходит из реальности в свои фантазии, об этом же говорят все искажения на лице и теле,

- цитирует Лайф слова специалиста.

Также, по словам эксперта, подозреваемый закрылся от всех и всего. И по эмоциям мужчина — холодный робот.