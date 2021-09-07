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"Мстит или ему нечего терять": Физиономист о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе
07 сентября 2021, 17:35 • 36 • Политика
Физиономист высказался о внешности подозреваемого в убийстве двух кузбасских школьниц. Он либо целенаправленно мстит, либо ему уже нечего терять, комментирует специалист выражение лица мужчины.
Подозреваемый в убийстве двух школьниц из Киселёвска имеет раздвоение личности, его бросает из крайности в крайность. Такое мнение высказал физиономист Олег Воеводин, проанализировав лицо мужчины.
Речь идёт о признавшемся в изнасиловании и убийстве двух 11-летних школьниц в Кемеровской области. Мужчина заманил детей сладостями в заброшенный дом, затем надругался над ними, а потом задушил.
- определил по лицу подозреваемого физиономист Олег Воеводин.
Он добавил, что закрытые внутренние веки указывают на то, что мужчина был уверен в своих действиях. Также это может говорить о том, что он либо целенаправленно мстит, либо, что ему уже нечего терять. Кроме того, по мнению физиономиста, у мужчины имеется склонность к суицидальным мыслям.
- цитирует Лайф слова специалиста.
Также, по словам эксперта, подозреваемый закрылся от всех и всего. И по эмоциям мужчина — холодный робот.
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