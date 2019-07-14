"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах

Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева. Она рассказала, что украинцы в соцсетях хвалят "ювелирную работу ВСУ", и возмутилась: "На кадрах - не война. Это убийство!"

Журналистка также привела в пример то, как страшный инцидент подали украинские издания. "Сегодня было опубликовано видео с результатами работы огневого средства по ликвидации боевиков. Информации о топографической привязке местности на видео не указывается. Боевики ликвидированы в ходе работы огневого средства ВСУ", - писали на украинских ресурсах.

Однако комментаторы сразу опровергли эти слова - причем с помощью тех же кадров, что так старательно нахваливали "рагули". Достаточно было обратить внимание на одежду погибших от выстрела карателей. Она выдавала в них простых людей, далеких от военных действий.

"Мрази, похоже, гражданских убили", - ужаснулся @beer_russian.

"Нда. Трёх мужиков в шлепанцах и майках одолели в битве при Ясиноватском блокпосте. Всех отличившихся к титулу гхетьмана теперь. Тьфу, обмылки чубатые", - не сдержал эмоций комментатор @LipkiyDed.

"Не видно оружия у этих людей и еще каких-то признаков военных. Форма там, каски, броники", - присоединился к нему пользователь @Gorets_yar.

"Конечно, гражданские... У меня уже нет слов… На дуркаине пора не только зачищать, а запахивать от этих скотов. Зато в Твиттере на странице "Львовский метрополитен" полнейший ажиотаж на этот ролик, восхищаются мастерством бойцов ВСУ", - с горечью откликнулась @kruchina123.

Видео свежее. Выложили рагули с комментом «Ювелирная работа. ВСУ одним выстрелом уничтожили группу убегающих террористов»

Где снято - не знаю. Но на кадрах - не война.

Это убийство! pic.twitter.com/walSYKyWFl — Юлия Витязева (@Vityzeva) 13 июля 2019 г.