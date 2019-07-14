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"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
14 июля 2019, 03:54 • 148 • В мире
В Сеть попало видео, как выстрелом из гранатомета управляемый дрон ВСУ в Донбассе расправился с тремя людьми, бегущими в чистом поле. Украинские СМИ поспешили сообщить, что каратели якобы уничтожили "террористов". Но комментаторы пришли в ужас, поскольку убитые были в майках и шлепанцах: "Мрази! Гражданских убили!"
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева. Она рассказала, что украинцы в соцсетях хвалят "ювелирную работу ВСУ", и возмутилась: "На кадрах - не война. Это убийство!"
Журналистка также привела в пример то, как страшный инцидент подали украинские издания. "Сегодня было опубликовано видео с результатами работы огневого средства по ликвидации боевиков. Информации о топографической привязке местности на видео не указывается. Боевики ликвидированы в ходе работы огневого средства ВСУ", - писали на украинских ресурсах.
Однако комментаторы сразу опровергли эти слова - причем с помощью тех же кадров, что так старательно нахваливали "рагули". Достаточно было обратить внимание на одежду погибших от выстрела карателей. Она выдавала в них простых людей, далеких от военных действий.
"Мрази, похоже, гражданских убили", - ужаснулся @beer_russian.
"Нда. Трёх мужиков в шлепанцах и майках одолели в битве при Ясиноватском блокпосте. Всех отличившихся к титулу гхетьмана теперь. Тьфу, обмылки чубатые", - не сдержал эмоций комментатор @LipkiyDed.
"Не видно оружия у этих людей и еще каких-то признаков военных. Форма там, каски, броники", - присоединился к нему пользователь @Gorets_yar.
"Конечно, гражданские... У меня уже нет слов… На дуркаине пора не только зачищать, а запахивать от этих скотов. Зато в Твиттере на странице "Львовский метрополитен" полнейший ажиотаж на этот ролик, восхищаются мастерством бойцов ВСУ", - с горечью откликнулась @kruchina123.
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