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"Мрачный момент" для Блинкена вызвал у военкора очевидный вопрос

06 мая 2021, 22:20  •  62 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале задал очевидный вопрос после "мрачного момента" для американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киеве.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве возложил цветы в честь украинцев, которые погибли якобы "в результате агрессии России в Донбассе".
"Мрачный момент сегодня", - отметил американский политик, добавив, что вместе с союзниками и партнёрами США продолжат "заставлять Россию платить", пока Москва "не выберет мир вместо конфликта".
Военкор Александр Коц задал после такого заявление очевидный вопрос - были ли в Киеве фотографии убитых этими украинцами мирных жителей Донбасса?
"И скорбит ли Блинкен по ним так, как по, судя по фото, военным?", - добавил Коц.
Ранее на неформальном заседании СБ ООН на тему преступлений националистов на Украине выступили участники событий 2014 года. О том, что происходило тогда, рассказали бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, экс-депутат облсовета и кандидат в мэры города Алексей Албу, а также кандидат в депутаты Верховной рады в 2012 году Сергей Киричук.
Кроме того, набралась мужества и выступила жительница Горловки Анна Тув, пережившая потерю мужа и маленькой дочери при обстреле со стороны ВСУ. По её словам, преступления неонацистов продолжаются и сегодня, но Киев не собирается расследовать такие дела.
Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Более того, никто из них не проявил интереса к рассказам очевидцев. Вместо этого западные страны обвинили Москву в намерении "продвинуть ложный сюжет об Украине".

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