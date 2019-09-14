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"Мрачное сумасшествие": Пушков не сдержался после слов Турчинского о ядерной войне против России

14 сентября 2019, 10:54  •  113 • Политика
Сенатор Алексей Пушков не удержался от резкого определения после слов экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинского о ядерной войне против России. "Мрачное сумасшествие", - озвучил диагноз российский сенатор.
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление бывшего главы СНБО Украины Александра Турчинского по поводу ядерной войны против России.
Соратник Петра Порошенко публично выразил сожаления по поводу отсутствия у Киева ядерного оружия и предположил, что только это обстоятельство не позволяет Украине развязать полномасштабную войну против России. Он также предположил, что наступит время, когда Киев "освободит не только Крым".
Своим заявлением экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины только "ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие", не сдержался Алексей Пушков.
"Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума", - лаконично сформулировал сенатор.
Подписчики Пушкова в соцсети, в частности, Татьяна Ланс, попросила украинских политиков наконец определиться с тем, есть у них сейчас война с Россией или нет.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

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