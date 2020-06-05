"Мрачное будущее": Россию снова поспешили "закопать". Forbes использовал арктическую возможность

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологии потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске. Тем временем западная пресса уже спешит рассказать о мрачном будущем России.

Речь идёт о разливе 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске, часть которого попала в местную реку Амбарную. На ликвидацию аварии уже брошены все силы, в регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива в российской Арктике может стать для Путина катастрофой, не уступающей утечке с "Эксон Валдиз", пишет журнал Forbes. Он оценивает ущерб от аварии в 13 миллионов долларов.

"Что касается последствий для окружающей среды, то первоначальные оценки довольно мрачные", - отмечает издание.

По словам Forbes, полностью удалить загрязнение можно только сжиганием топлива или его естественным испарением. Оба варианта поистине ужасны для хрупкой экосистемы Арктики, пишет издание.