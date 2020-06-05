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"Мрачное будущее": Россию снова поспешили "закопать". Forbes использовал арктическую возможность
05 июня 2020, 21:55 • 50 • Политика
Разлив дизтоплива в российской Арктике может стать для Путина катастрофой, пишет журнал Forbes. "Первоначальные оценки довольно мрачные", - отмечает издание.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологии потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске. Тем временем западная пресса уже спешит рассказать о мрачном будущем России.
Речь идёт о разливе 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске, часть которого попала в местную реку Амбарную. На ликвидацию аварии уже брошены все силы, в регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.
Разлив дизтоплива в российской Арктике может стать для Путина катастрофой, не уступающей утечке с "Эксон Валдиз", пишет журнал Forbes. Он оценивает ущерб от аварии в 13 миллионов долларов.
По словам Forbes, полностью удалить загрязнение можно только сжиганием топлива или его естественным испарением. Оба варианта поистине ужасны для хрупкой экосистемы Арктики, пишет издание.
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