Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

"Мрачное будущее": Россию снова поспешили "закопать". Forbes использовал арктическую возможность

05 июня 2020, 21:55  •  50 • Политика
Разлив дизтоплива в российской Арктике может стать для Путина катастрофой, пишет журнал Forbes. "Первоначальные оценки довольно мрачные", - отмечает издание.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологии потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске. Тем временем западная пресса уже спешит рассказать о мрачном будущем России.
Речь идёт о разливе 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске, часть которого попала в местную реку Амбарную. На ликвидацию аварии уже брошены все силы, в регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.
Разлив дизтоплива в российской Арктике может стать для Путина катастрофой, не уступающей утечке с "Эксон Валдиз", пишет журнал Forbes. Он оценивает ущерб от аварии в 13 миллионов долларов.
"Что касается последствий для окружающей среды, то первоначальные оценки довольно мрачные", - отмечает издание.
По словам Forbes, полностью удалить загрязнение можно только сжиганием топлива или его естественным испарением. Оба варианта поистине ужасны для хрупкой экосистемы Арктики, пишет издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 10:55
Анекдот о беспорядках в США не смог обойти русских
05 июня 2020, 06:55
Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.