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"Можно заработать сколиоз или импичмент": Поклонская о тандеме Зеленского и Эрдогана

14 февраля 2020, 20:54  •  83 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская иронично высказалась о тандеме президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и оценила их планы построить город на границе с Крымом. Она отметила, что, желая усидеть на двух стульях, "можно заработать сколиоз или импичмент".
Недавно Зеленский и Эрдоган объявили о намерении построить чудо-город в Херсонской области и привлечь переселенцев из Крыма, в частности крымских татар. Деньги выделила Анкара.
По словам Поклонской, Украина снова решила воспользоваться возможностью "освоить" чужие деньги, однако вряд ли проект принесёт обоим президентам политические очки, скорее наоборот.
"Думаю, народ не оценит такую идею. С вилами в бой никто не пойдёт, но доверие и рейтинг будут подорваны у обоих президентов, перепутавших границы вверенных им стран. На мой взгляд, Украине есть куда потратить подаренные Турцией миллионы", - написала она в своём Telegram-канале.
При этом депутат выразила удивление, что у Турции есть лишние деньги на спонсирование "паразитов у границ России".
"Есть такая старая русско-украинская поговорка: на двух стульях долго не усидишь. Неудобно просто. Можно заработать сколиоз. А где сколиоз, там рядом и другая болезнь - импичмент", - добавила она.
Ранее планы Киева о "городе мечты" в Херсоне оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что крымчане свой выбор мечты сделали на референдуме несколько лет назад.

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