"Можно заметить невооружённым взглядом": Путин поделился впечатлениями от визита в Дамаск

Во вторник, 7 января, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и провёл встречу с главой Сирии Башаром Асадом. Подробностями встречи поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что перед встречей Путин проехал по улицам Дамаска и своими глазами посмотрел на ситуацию в городе. Сама встреча прошла в командном пункте группировки войск Вооружённых сил России в Сирии.

В ходе переговоров с сирийским коллегой российский лидер отметил огромный прогресс Арабской Республики в сфере восстановления мира и государственности. Путин добавил, что признаки восстановления мирной жизни можно невооружённым глазом заметить, просто проехавшись по улицам Дамаска.

"Асад так же тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним также, что глава России лично поздравил всех православных жителей России с Рождеством. Глава государства пожелал российским гражданам здоровья и благополучия, отметил роль Русской Православной Церкви в укреплении духовно-нравственных основ общества, пишет Nation News.