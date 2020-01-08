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"Можно заметить невооружённым взглядом": Путин поделился впечатлениями от визита в Дамаск

08 января 2020, 01:54  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Дамаск и встретился с главой Сирии Башаром Асадом. "На улицах Дамаска невооружённым взглядом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни", - отметил российский лидер, проехавшись по улицам сирийской столицы.
Во вторник, 7 января, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и провёл встречу с главой Сирии Башаром Асадом. Подробностями встречи поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил, что перед встречей Путин проехал по улицам Дамаска и своими глазами посмотрел на ситуацию в городе. Сама встреча прошла в командном пункте группировки войск Вооружённых сил России в Сирии.
В ходе переговоров с сирийским коллегой российский лидер отметил огромный прогресс Арабской Республики в сфере восстановления мира и государственности. Путин добавил, что признаки восстановления мирной жизни можно невооружённым глазом заметить, просто проехавшись по улицам Дамаска.
"Асад так же тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним также, что глава России лично поздравил всех православных жителей России с Рождеством. Глава государства пожелал российским гражданам здоровья и благополучия, отметил роль Русской Православной Церкви в укреплении духовно-нравственных основ общества, пишет Nation News.

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