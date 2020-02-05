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"Можно вообще от прибыли разум потерять": Эксперт о новой строчке в платёжках по ЖКХ

05 февраля 2020, 22:24  •  80 • Политика
В платёжках ЖКХ может появиться новая строка - плата за страховку жилья от чрезвычайных ситуаций. "Регион не имеет права монополизировать эту историю и загонять под эту страховку какую-то одну или две страховые компании. Это так жирно для страховой компании, что можно вообще от прибыли разум потерять", - считает директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ.
В коммунальных квитанциях может появиться новая строка - плата за страховку жилья от чрезвычайных ситуаций. Страховщики уже составили список из 16 регионов, которые войдут в "пилотный" проект. Нововведение для Царьграда прокомментировала исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
По её словам, в Москве уже есть удачный опыт внедрения такой инициативы. Там в платёжке указывалось две суммы - сумма с учётом страховки и сумма без учёта страховки. То есть, по сути, людям предлагали застраховать своё жильё, но исключительно на добровольной основе.
Этот страховой взнос разносится на 12 месяцев, он не такой большой, его и не заметишь. Какие-то копейки заплатишь. Я не знаю, сколько. Для каждого региона своё и для каждой страховой компании своё, - сказала Вера Москвина в интервью Царьграду.
Однако, признала она, есть и нарекания к такой системе. В частности, у людей нет возможности выбрать страховую компанию, кроме той, что предлагается в страховке.
Я хочу застраховать своё жильё. Но я не очень согласна с политикой, которая ведётся, допустим, в компании "Согласие". Мне ближе, допустим, "Госстрах, - описывает гипотетическую ситуацию директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ.
В таком случае единственным выходом является отказ от страховки по платёжке и самостоятельная покупка страхового полиса в нужной страховой фирме. Но тогда возможна ситуация, когда по индивидуальному страховому полису заплатить забыли, а в это время произошло какое-то ЧП.
Регион не имеет права монополизировать эту историю и загонять под эту страховку какую-то одну или две страховые компании. Это так жирно для страховой компании, что можно вообще от прибыли разум потерять, - подчеркнула Вера Москвина.
Она считает, что собственник должен иметь широкий выбор. И регион должен выбрать такие страховые компании, которые действительно могут потом обеспечить деньгами все страховые случаи. А не какая-то компания, которая собрала деньги, полгода покрутила и с этим деньгами исчезла. Регион должен нести персональную ответственность за каждую компанию, которую он предлагает. Но их всё равно не должно быть две. Должен быть выбор, подытожила директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ.

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