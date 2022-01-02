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"Можно только мечтать!": Читатели Le Figaro бурно отреагировали на слова Путина о России

02 января 2022, 17:25  •  317 • Политика
Читатели французского издания Le Figaro бурно отреагировали на слова президента России Владимира Путина о своей стране. "Во Франции об этом можно только мечтать!", - считают комментаторы.
Слова, которые так тронули французских читателей, прозвучали в новогодней речи Владимира Путина. Президент заявил о "твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".
По мнению читателей издания, Путин имеет полное право говорить такие слова, учитывая его заслуги перед страной.
"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведёт себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", - считает Omar Trecoul.
По мнению другого пользователя, "во Франции об этом можно только мечтать". Как отметил пользователь Latude, Путин сделал Россию "ключевым игроком на мировой арене", поэтому его небезосновательно можно назвать выдающимся политиком.

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