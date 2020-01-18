"Можно сделать за две минуты": Гаспарян подсказал Зеленскому, где искать сливших премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука, которая привела к скандалу и громкой отставке последнего, передает телеканал "360". Политолог и публицист Армен Гаспарян подсказал украинскому лидеру, где надо искать заказчиков слива.

Речь идёт о скандальной аудиозаписи, якобы сделанной на совещании по поводу курса гривны. На записи слышен голос, предположительно принадлежащий премьеру Гончаруку, который объясняет, что президента Украины легко обмануть, так как он не разбирается в экономике, пишет ФАН. При этом "премьер" сам признаётся, что тоже не силён в экономических вопросах.

Гончарук отрицает аутентичность аудиозаписи, однако всё же подал в отставку, которую тут же приняли в Верховной раде. В свою очередь президент Зеленский потребовал от украинских силовиков в течение двух недель найти того, кто сделал скандальную запись и выложил в Сеть.