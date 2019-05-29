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"Можно присылать на карточку": Бабченко клянчит деньги в честь годовщины своей "смерти"
29 мая 2019, 22:24 • 53 • Политика
Либеральный журналист Аркадий Бабченко предложил своим подписчикам помочь ему деньгами по случаю памятной даты. Ровно год назад его "убили" киллеры, которых якобы наняла Россия.
По случаю годовщины собственной "смерти" либеральный журналист Аркадий Бабченко снова клянчит деньги. Он призвал подписчиков сбрасывать свои деньги на банковскую карту, номер которой опубликовал в соцсети.
Год назад 29 мая Бабченко в сотрудничестве с СБУ инсценировал собственную смерть от рук "киллеров Кремля". Уже на следующий день журналист "воскрес", чем изрядно шокировал не только своих знакомых, но и зарубежные СМИ, поверивших в историю о наемных убийцах России. Результатом этого стала дискредитация как самого журналиста, так и украинских правоохранительных органов и властей.
Также он процитировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она также не забыла о том, что прошёл ровно год с того момента, как Украина и Бабченко выставили себя на посмешище перед всем миром.
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