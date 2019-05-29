"Можно присылать на карточку": Бабченко клянчит деньги в честь годовщины своей "смерти"

По случаю годовщины собственной "смерти" либеральный журналист Аркадий Бабченко снова клянчит деньги. Он призвал подписчиков сбрасывать свои деньги на банковскую карту, номер которой опубликовал в соцсети.

Год назад 29 мая Бабченко в сотрудничестве с СБУ инсценировал собственную смерть от рук "киллеров Кремля". Уже на следующий день журналист "воскрес", чем изрядно шокировал не только своих знакомых, но и зарубежные СМИ, поверивших в историю о наемных убийцах России. Результатом этого стала дискредитация как самого журналиста, так и украинских правоохранительных органов и властей.

"Поздравления с третьим днем рождения можно присылать на карточку", - написал Бабченко в Facebook.

Также он процитировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она также не забыла о том, что прошёл ровно год с того момента, как Украина и Бабченко выставили себя на посмешище перед всем миром.