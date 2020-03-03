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"Можно при случае и в торец получить": Сатановский высказался о многовековом конфликте России и Турции

03 марта 2020, 13:35  •  88 • Политика
Политолог Евгений Сатановский заявил, что столкновение России с Турцией произошло в Сирии "лоб в лоб". Во всяком случае так считает Анкара. Он порассуждал об исторической и геополитической подоплёке конфликта. Сатановский посоветовал не воевать с Россией ни в Турции, ни где-либо ещё. "Можно при случае и в торец получить", - предупредил политолог.
Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" напомнил подписчикам, что Москва - это Третий Рим, который многое унаследовал от Византии, то есть Второго Рима. Наследниками Первого он назвал Соединённые Штаты и Великобританию.
"Но тут интересно, а Турция-то - кто? И турки кто? Нет, язык там тюркский. Но по сути своей, та же Византийская империя, или, как во времена, когда она существовала, Империя ромеев. То есть тот же Рим, невесть какой по номеру", - написал политолог.
Именно этим он объяснил позицию Анкары - её конкуренцией с Россией за "наследство", то есть Сирию, которая являлась когда-то турецкой провинцией.
"Турки наследники самые что ни на есть прямые, а русские не пойми какие. Троюродный племянник плетня их, турецкого, забора. А туда же, прибрать своё, законное, им, туркам, мешают", - так выглядит ситуация по мнению Сатановского.
Он напомнил, что почти три века турки воевали с Россией и большую часть этого периода "куда как плачевно всё для них заканчивалось". В последние сто лет было не до этого, но доказать свою позицию "надежда жива-живёхонька". Только, по словам политолога, Россия является наследницей империи Чингисхана.
"И тут, хоть голубоглазые блондины, хоть чернявые и узкоглазые, хоть горбоносые и кудрявые, хоть рыжие - все в душе монголы. Или татаро-монголы. Что бы это ни значило. Народ не так чтобы торговый и не исключительно и только мастеровитый, но без исключения боевой, на драку охочий и в ней упорный до одурения", - считает эксперт.
По его словам, русские не жалеют ни себя, ни врага, способны многое "пропустить мимо ушей", но не забыть.
"Про турецкое "Наташа - нат аша" пускай поговорят. Хотя тут уже как сложится. Можно при случае от наших и в торец получить… Но воевать с Россией? Хоть в Сирии, хоть нет... Впрочем, начальство же яснее ясного всё сказало. И им. И всем прочим. Оно воевать не хочет. Но бронепоезд-то куда деть? Он же стоит на запасном пути..." - заключил Евгений Сатановский.

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