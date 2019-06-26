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"Можно назначать даже дворником": Президент Южной Осетии о возвращении Саакашвили на Украину
26 июня 2019, 00:24 • 49 • Политика
В разговоре с Царьградом президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прокомментировал возвращение на Украину экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, отметив, что последний может навести в стране только бардак.
Бибилов уверен, что Михаил Саакашвили - это тот человек, который ничего не делая, уже наносит вред.
"Если его допустят в Раду, то там будет не вред, а беда. Если украинцы хотят, чтобы на Украине было беспокойно, то можно назначать его даже дворником. Он и оттуда сделает всё для того, чтобы на Украине был бардак", - подчеркнул Бибилов.
При этом, по его словам, улучшения отношений между Южной Осетией и Грузией пока не предвидится, поскольку риторика Тбилиси не меняется.
"Пока Грузия находится под абсолютной властью Америки, не будет заявлять о своих интересах, показывать своё действительное отношение ко всему происходящему вокруг Грузии, не только в рамках Закавказья, но и в мире, изменение отношений между Южной Осетией и Грузией в лучшую сторону не предвидится. Мы давно заявляли, что готовы общаться с Грузией. Но этому препятствует отказ Грузии от подписания меморандума о неприменении силы", - пояснил Бибилов.
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