"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене

Даже не успев начать своё выступление в Мюнхене на конференции по безопасности, президент Украины попал в неудобную ситуацию. Как оказалось, выступать Владимир Зеленской должен был за трибуной, которую то ли забыли, то ли специально не оборудовали микрофоном.

И лидер Незалежной, судя по видео с места событий, даже несколько растерялся и вынужден был попросить о помощи организаторов.

"Можно мне микрофон?" - поинтересовался он.

Один из мужчин, судя по всему, ведущий, попытался вручить Зеленскому микрофон. Но держать аппаратуру пришлось бы во время выступления в руках. Президент Украины некоторое время от микрофона даже отнекивался.

Но на этом неприятности Зеленского не закончились. Едва он начал отвечать на вопросы журналистов, присутствующих на встрече, как выяснилось, что и с наушником у президента Украины возникли проблемы.

Зеленский по-английски пожаловался на то, что в наушниках у него звучит музыка.