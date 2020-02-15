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"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене

15 февраля 2020, 22:54  •  122 • Политика
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попал в неудобную ситуацию. Его трибуна оказалась без микрофона, и лидер Незалежной вынужден был попросить его у организаторов: "Можно мне микрофон?"
Даже не успев начать своё выступление в Мюнхене на конференции по безопасности, президент Украины попал в неудобную ситуацию. Как оказалось, выступать Владимир Зеленской должен был за трибуной, которую то ли забыли, то ли специально не оборудовали микрофоном.
И лидер Незалежной, судя по видео с места событий, даже несколько растерялся и вынужден был попросить о помощи организаторов.
"Можно мне микрофон?" - поинтересовался он.
Один из мужчин, судя по всему, ведущий, попытался вручить Зеленскому микрофон. Но держать аппаратуру пришлось бы во время выступления в руках. Президент Украины некоторое время от микрофона даже отнекивался.
Но на этом неприятности Зеленского не закончились. Едва он начал отвечать на вопросы журналистов, присутствующих на встрече, как выяснилось, что и с наушником у президента Украины возникли проблемы.
Зеленский по-английски пожаловался на то, что в наушниках у него звучит музыка.

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