"Можно и удар получить": В Совфеде призвали американцев не испытывать терпение российских солдат в Сирии

Сенатор не исключил, что такие провокации могут быть инициированы Вашингтоном намеренно, поэтому России и США следует договориться о координации действий наземных сил, как ранее это было сделано с авиацией.

"Подобные вещи чреваты столкновениями. И я хочу вам сказать, что американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить", - цитирует его НТВ.

Джабаров указал, что Пентагону следует задуматься о последствиях своих провокаций, так как они могут быть печальными для американцев.

Напомним, 19 февраля в Сирии американский броневик M-ATV Oshkosh не пропустил на дорогу российский "Тигр-М", обгонявший его по обочине. В результате под колеса едва не попал проходивший мимо сириец.

Американский полковник Майлс Кэггинс нелепо оправдался за инцидент. Из его заявления следует, что российские военные якобы первые начали.