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"Можно и удар получить": В Совфеде призвали американцев не испытывать терпение российских солдат в Сирии
22 февраля 2020, 17:54 • 71 • В мире
Член Совфеда Владимир Джабаров призвал американцев не испытывать терпение российских солдат провокациями в Сирии. По его словам, инциденты подобные выталкиванию "Тигра" с дороги американским авто, чреваты: "Можно и удар получить", - отметил он.
Сенатор не исключил, что такие провокации могут быть инициированы Вашингтоном намеренно, поэтому России и США следует договориться о координации действий наземных сил, как ранее это было сделано с авиацией.
"Подобные вещи чреваты столкновениями. И я хочу вам сказать, что американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить", - цитирует его НТВ.
Джабаров указал, что Пентагону следует задуматься о последствиях своих провокаций, так как они могут быть печальными для американцев.
Напомним, 19 февраля в Сирии американский броневик M-ATV Oshkosh не пропустил на дорогу российский "Тигр-М", обгонявший его по обочине. В результате под колеса едва не попал проходивший мимо сириец.
Американский полковник Майлс Кэггинс нелепо оправдался за инцидент. Из его заявления следует, что российские военные якобы первые начали.
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