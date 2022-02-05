Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Русского офицера загоняли, как зверя. Четыре его слова стали легендой
Главная / Политика

"Можно говорить не fake news": В Кремле превратили ошибку Bloomberg в новый термин

05 февраля 2022, 13:05  •  104 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ошибку Bloomberg с "вторжением" на Украину и превратил её в новый термин. "Теперь можно говорить не fake news", - отметил представитель Кремля.
Уже понятно, что ошибка Bloomberg с новостью о "вторжении России на Украину" нанесла очередной сокрушительный удар по репутации СМИ. По крайней мере, в нашей стране. В Кремле даже превратили эту ошибку в новый термин.
"Теперь можно говорить не fake news (фейк-ньюс - англ.), а Блумберг-ньюс", - заметил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле полагают, что подобная ошибка - это иллюстрация тех последствий, к которым может привести возникшая атмосфера напряжённости. Песков подчёркивает, что публикация Bloomberg как раз показывает ту опасность, которую несут агрессивные заявления из США и западных столиц. Новость, снесённая позже с сайта агентства, демонстрирует, как такие сообщения о "вторжении" России на Украину могут в итоге, увы, привести к непоправимым последствиям.
Напомним, ранее Bloomberg опубликовал сообщение о том, что "Россия вторглась на Украину". Провисело сообщение недолго. Но заметить его уже успели по всему миру. В агентстве позже объяснили инцидент "ошибкой".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


104
Источник
Похожие новости
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
05 февраля 2022, 05:30
"Совершенству нет предела": Русские самоходки обошли американскую легенду – военный эксперт
05 февраля 2022, 03:45
"Политическая ангажированность": В России оценили реакцию представителя ОБСЕ на закрытие DW
05 февраля 2022, 03:45
"Этого ждёт мировое сообщество": В Госдепе оценили отношения России и Китая
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант...
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовят...
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
05 февраля 2022, 05:30
"Совершенству нет предела": Русские самоходки обошли американскую легенду –...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
29 января 2022, 23:35
Киев проговорился о ловушке для России: "Ранее об этом даже боялись заводить разговор"
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.