"Можно говорить не fake news": В Кремле превратили ошибку Bloomberg в новый термин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ошибку Bloomberg с "вторжением" на Украину и превратил её в новый термин. "Теперь можно говорить не fake news", - отметил представитель Кремля.

Уже понятно, что ошибка Bloomberg с новостью о "вторжении России на Украину" нанесла очередной сокрушительный удар по репутации СМИ. По крайней мере, в нашей стране. В Кремле даже превратили эту ошибку в новый термин.

"Теперь можно говорить не fake news (фейк-ньюс - англ.), а Блумберг-ньюс", - заметил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле полагают, что подобная ошибка - это иллюстрация тех последствий, к которым может привести возникшая атмосфера напряжённости. Песков подчёркивает, что публикация Bloomberg как раз показывает ту опасность, которую несут агрессивные заявления из США и западных столиц. Новость, снесённая позже с сайта агентства, демонстрирует, как такие сообщения о "вторжении" России на Украину могут в итоге, увы, привести к непоправимым последствиям.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовал сообщение о том, что "Россия вторглась на Украину". Провисело сообщение недолго. Но заметить его уже успели по всему миру. В агентстве позже объяснили инцидент "ошибкой".