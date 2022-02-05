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"Можно говорить не fake news": В Кремле превратили ошибку Bloomberg в новый термин
05 февраля 2022, 13:05 • 104 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ошибку Bloomberg с "вторжением" на Украину и превратил её в новый термин. "Теперь можно говорить не fake news", - отметил представитель Кремля.
Уже понятно, что ошибка Bloomberg с новостью о "вторжении России на Украину" нанесла очередной сокрушительный удар по репутации СМИ. По крайней мере, в нашей стране. В Кремле даже превратили эту ошибку в новый термин.
"Теперь можно говорить не fake news (фейк-ньюс - англ.), а Блумберг-ньюс", - заметил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле полагают, что подобная ошибка - это иллюстрация тех последствий, к которым может привести возникшая атмосфера напряжённости. Песков подчёркивает, что публикация Bloomberg как раз показывает ту опасность, которую несут агрессивные заявления из США и западных столиц. Новость, снесённая позже с сайта агентства, демонстрирует, как такие сообщения о "вторжении" России на Украину могут в итоге, увы, привести к непоправимым последствиям.
Напомним, ранее Bloomberg опубликовал сообщение о том, что "Россия вторглась на Украину". Провисело сообщение недолго. Но заметить его уже успели по всему миру. В агентстве позже объяснили инцидент "ошибкой".
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