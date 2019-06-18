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"Можно, если осуждается": Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики
18 июня 2019, 10:24 • 0 • Политика
Госдума приступает к рассмотрению законопроекта, который предлагает разрешить демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях. "Теперь можно будет использовать в книгах, если в них нацизм осуждается. Наконец-то!" - приветствует инициативу историк и публицист Армен Гаспарян.
Госдума РФ планирует во вторник, 18 июня, рассмотреть в первом чтении законопроект об использовании нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев в комментарии АГН Москва напомнил, что из-за разночтений в законодательстве уже были прецеденты, когда к ответственности за демонстрацию нацистской символики привлекались люди, публиковавшие антифашистские материалы или плакаты, прославляющие Победу русского народа.
Авторы инициативы предлагают законодательно оговорить разрешение на публикацию нацистской символики в художественных произведениях, статьях, научных публикациях и учебных пособиях, если они являются антифашистскими по содержанию.
"Существующие нормы позволяют штрафовать и даже арестовывать за демонстрацию кинохроники и фотографий. Теперь можно будет использовать в книгах, если в них нацизм осуждается. Наконец-то!" - пишет в Твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.
Фото: твиттер/Армен Гаспарян
Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "О противодействии экстремистской деятельности", а также КоАП.
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