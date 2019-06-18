"Можно, если осуждается": Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики

Госдума РФ планирует во вторник, 18 июня, рассмотреть в первом чтении законопроект об использовании нацистской символики в учебных и просветительских целях.

Первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев в комментарии АГН Москва напомнил, что из-за разночтений в законодательстве уже были прецеденты, когда к ответственности за демонстрацию нацистской символики привлекались люди, публиковавшие антифашистские материалы или плакаты, прославляющие Победу русского народа.

Авторы инициативы предлагают законодательно оговорить разрешение на публикацию нацистской символики в художественных произведениях, статьях, научных публикациях и учебных пособиях, если они являются антифашистскими по содержанию.

"Существующие нормы позволяют штрафовать и даже арестовывать за демонстрацию кинохроники и фотографий. Теперь можно будет использовать в книгах, если в них нацизм осуждается. Наконец-то!" - пишет в Твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.

Фото: твиттер/Армен Гаспарян

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "О противодействии экстремистской деятельности", а также КоАП.