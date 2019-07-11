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"Можно еще глобус Украины выпустить": В команде Зеленского предложили переименовать русский язык и Россию на картах
11 июля 2019, 07:39 • 141 • В мире
В команде украинского президента Владимира Зеленского бурлит деятельность. К примеру, советник по политическим вопросам и одновременно кандидат в Верховную раду от "Слуги народа" Никита Потураев предложил переименовать на картах мира Россию. "Можно еще глобус Украины выпустить", - откликнулись в Сети.
Русский язык не дает покоя господину Потураеву, он ломает голову над тем, как бы его переименовать. Вот в географии советник уже преуспел: предложить заменить на картах Россию на "Московию". "А что нам мешает", - заявил он в эфире Ukrkife.TV.
Сам он, как филолог по образованию, уверен в том, что "русский" русский" имеет довольно заметные отличия от "украинского" русского. Ну, почти другой язык. Потураев утверждает, что один русский язык отличается от другого и грамматически, и лексически. Да что уже там, "украинский" русский – это вообще почти отдельный язык.
А раз так, надо переименовывать, заявил советник и предложил считать русский язык русским, а тот, на котором говорят в России – "российским". Тогда населению Украины будет намного легче "различать эти два языка", считает он.
Можно, конечно, и иначе назвать. Мол, рядом с "державной украинской мовой", существуют "мовы" национальных меньшинств - венгерская, польская и так далее. Пусть тогда будет русский язык "руськой мовой".
Эти слова вызвали не только смех ведущей в студии, но и язвительные шутки пользователей Сети.
Напомним, согласно закону, принятому в середине мая текущего года, теперь на українськой мове жители Украины обязаны разговаривать во всех общественных местах. Врач, принимая пациентов, должен интересоваться об их самочувствии по-украински, так же должны принимать заказы у клиентов официанты, объясняться чиновники и так далее. Такой подарок "под занавес" своего правления сделал жителям страны Петр Порошенко
Однако история с насильственным насаждением украинского языка в Незалежной приняла неожиданный оборот. Недавние опросы показали, что сами украинцы предпочитают говорить не на мове, а по-русски.
В частности, такое явно неожиданное для украинских радикалов признание сделали, согласно опросу компании TNS, более трети украинцев. А исследование института Гэллапа и вовсе показало, что большинство жителей Украины (83%) предпочитают в общении именно русский язык.
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