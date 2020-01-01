"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной - это компромисс, который необходимо было найти", - так премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook оценил новое соглашение на транзит российского голубого топлива через Украину.

Он обратил внимание на то, что на протяжении значительного времени российское правительство России и "Газпром" "работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трёхстороннем формате". То есть с привлечением Еврокомиссии в качестве третьей стороны.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены", - подчеркнул российский премьер, отметив, что транзит российского голубого топлива через Незалежную "продолжится на условиях, устраивающих все стороны". По мнению Медведева, подписание необходимых для этого документов, показывает, "что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться".

Фото: скриншот facebook/Dmitry.Medvedev

Мнение экспертов

Напомним, согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит 3 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.

Однако ни экспертное сообщество, ни интернет-пользователи от условий соглашения не в восторге. Договор, судя по реакции, стал камнем преткновения.

Так, политолог Александр Асафов на своей странице в Facebook был "весьма разочарован" этой сделкой и считает её поражением России.

"Если простыми словами - расцениваю это как поражение при заведомо сильных позициях, - подчеркнул эксперт. - Как мне подсказывают умные люди, ещё не вечер, но мне кажется, что даже взаимозачёт с "траншем Януковича" не делает эту сделку ни нулевой, ни, конечно, выгодной".

Украинский экономист Алексей Кущ в своём блоге для "112 Украина" заявил о "сомнительной победе" Украины в газовых переговорах с Россией.

"В перспективе - очередная бюджетная дыра, которая будет активирована в 2020-м и расширена в 2021-2024 годах, - поясняет свою мысль эксперт. - Суммарные потери Украины за пять лет составят $6-7 млрд, что значительно выше, чем обсуждаемая ныне трёхлетняя программа кредитования МВФ".

По его мнению, "Украина сама зашла в очередную газовую ловушку" из-за того, что "околовластные группы влияния не пожелали отдавать контроль за транзитными потоками под управление рыночных моделей".

Реакция Сети

Пользователи Рунета прямо говорят об "оглушительном поражении" России и о "кабальной зависимости" Москвы от "неплатежеспособных бандерофашистов".

"У Украины, может быть, и "сомнительная победа". Зато у нас, без сомнений, оглушительное поражение", - считает Андрей Баткунов @OpeJI_28.

"План по содержанию Украины воплощают. Грабли", - резюмирует Евгений Гулин @3RNIKPGYzOFRgsy.

"Правильнее сказать, сомнительная победа РФ. Кабальная зависимость от неплатежеспособных бандерофашистов ещё на 5 лет с огромной скидкой и завышенной ценой за транзит. Глупо и бездарно ", - делает свой вывод Юрий Градский @Grad67R.