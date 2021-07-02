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"Можно делать что угодно": Украине легче обойти Конституцию ради НАТО, чем Литве - эксперт

02 июля 2021, 18:25  •  122 • Политика
Украине легче обойти свою Конституцию ради размещения баз НАТО, чем Литве, считает эксперт. "Киеву можно делать что угодно", - отметил он.
Такое мнение высказал политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, комментируя предложение депутата Рады Фёдора Вениславского. Последний хочет протащить через Конституционный суд постановление, разрешающее Украине размещать у себя базы НАТО в виде исключения. В настоящий момент Конституция страны запрещает любые иностранные военные базы.
Вениславский предлагает воспользоваться опытом Литвы, которая смогла обойти аналогичное ограничение в Конституции. Конституционный суд прибалтийской республики разрешил стране размещать у себя базы стран-союзников. Теперь депутат надеется, что у судей КС хватит "патриотизма", чтобы принять такое же решение.
По словам Корнилова, Украине проще будет нарушить собственную Конституцию, чем Литве. Если Вильнюс был вынужден соблюдать формальные условности в виде организации судебного процесса, то Киев может сам "назначить" себе любое решение, пишет портал "Народные новости". Политолог напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский ранее самолично уволил судью КС, хотя не имел на это права.
Ничего удивительного нет, что патриотизм сейчас подменяет собой Конституцию и законы на Украине. Назовись патриотом и твори что хочешь. Конституционного суда нет, соответственно, можно делать что угодно, — пояснил Корнилов.

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