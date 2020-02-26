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"Можно чиновнику диктовать свои условия": Военкор Коц об уязвимости иностранного гражданства и активов
26 февраля 2020, 12:54 • 44 • Политика
Эксперт Вадим Виноградов объяснил, в чём состоит опасность для государства при наличии у чиновников иностранного гражданства и активов. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также отметил эту уязвимость госслужащих, отметив, что "под угрозой потери, будь то недвижимости или вида на жительство, можно тому или иному чиновнику диктовать свои условия".
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Позже появилось и предложение также запретить им и иметь активы, вклады или сбережения в иностранных банках.
Председатель совета директоров некоммерческого фонда "Центр содействия законотворчеству" Вадим Виноградов объяснил, в чём состоит опасность для государства в случае наличия двойного гражданства у госслужащего. В частности, эксперт обратил внимание на то, что "устойчивая связь у российского чиновника с иностранным государством напрямую оказывает влияние на безопасность и на суверенитет".
"И может оказывать непосредственное или опосредованное влияние на принимаемые чиновником решения в России", - высказал свою обеспокоенность в беседе с газетой "Взгляд" Виноградов.
Кроме того, он обратил внимание и на то, что госслужащий, который платит налоги другой стране, показывает тем самым лояльность к ней. А это, в свою очередь, может привести к конфликту интересов.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в авторском Telegram-канал Kotsnews удивился тому, что "государству приходится объяснять такие очевидные вещи". Он также указал на уязвимость чиновников, имеющих иностранное гражданство или активы.
"Если у тебя гражданство другой страны и активы за рубежом, ты заведомо ставишь себя в уязвимое положение, - подчеркнул журналист. - Потому что под угрозой потери, будь то недвижимости или вида на жительство, можно тому или иному чиновнику диктовать свои условия".
Кроме того, военкор полагает, что "большая чистка и обновление чиновничьего аппарата явно пойдут на пользу".
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