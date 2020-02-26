"Можно чиновнику диктовать свои условия": Военкор Коц об уязвимости иностранного гражданства и активов

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Позже появилось и предложение также запретить им и иметь активы, вклады или сбережения в иностранных банках.

Председатель совета директоров некоммерческого фонда "Центр содействия законотворчеству" Вадим Виноградов объяснил, в чём состоит опасность для государства в случае наличия двойного гражданства у госслужащего. В частности, эксперт обратил внимание на то, что "устойчивая связь у российского чиновника с иностранным государством напрямую оказывает влияние на безопасность и на суверенитет".

"И может оказывать непосредственное или опосредованное влияние на принимаемые чиновником решения в России", - высказал свою обеспокоенность в беседе с газетой "Взгляд" Виноградов.

Кроме того, он обратил внимание и на то, что госслужащий, который платит налоги другой стране, показывает тем самым лояльность к ней. А это, в свою очередь, может привести к конфликту интересов.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в авторском Telegram-канал Kotsnews удивился тому, что "государству приходится объяснять такие очевидные вещи". Он также указал на уязвимость чиновников, имеющих иностранное гражданство или активы.

"Если у тебя гражданство другой страны и активы за рубежом, ты заведомо ставишь себя в уязвимое положение, - подчеркнул журналист. - Потому что под угрозой потери, будь то недвижимости или вида на жительство, можно тому или иному чиновнику диктовать свои условия".

Кроме того, военкор полагает, что "большая чистка и обновление чиновничьего аппарата явно пойдут на пользу".