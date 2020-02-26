Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Таня будет шить рукавицы
"Не слушайте польских политиков": Опрос показал истинное отношение пол...
"Наука об изменении климата - это не наука вообще": В Германии появила...
Вместе с внесением изменений в Конституцию необходимо изменить и УК РФ
Главная / Политика

"Можно чиновнику диктовать свои условия": Военкор Коц об уязвимости иностранного гражданства и активов

26 февраля 2020, 12:54  •  44 • Политика
Эксперт Вадим Виноградов объяснил, в чём состоит опасность для государства при наличии у чиновников иностранного гражданства и активов. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц также отметил эту уязвимость госслужащих, отметив, что "под угрозой потери, будь то недвижимости или вида на жительство, можно тому или иному чиновнику диктовать свои условия".
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Позже появилось и предложение также запретить им и иметь активы, вклады или сбережения в иностранных банках.
Председатель совета директоров некоммерческого фонда "Центр содействия законотворчеству" Вадим Виноградов объяснил, в чём состоит опасность для государства в случае наличия двойного гражданства у госслужащего. В частности, эксперт обратил внимание на то, что "устойчивая связь у российского чиновника с иностранным государством напрямую оказывает влияние на безопасность и на суверенитет".
"И может оказывать непосредственное или опосредованное влияние на принимаемые чиновником решения в России", - высказал свою обеспокоенность в беседе с газетой "Взгляд" Виноградов.
Кроме того, он обратил внимание и на то, что госслужащий, который платит налоги другой стране, показывает тем самым лояльность к ней. А это, в свою очередь, может привести к конфликту интересов.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в авторском Telegram-канал Kotsnews удивился тому, что "государству приходится объяснять такие очевидные вещи". Он также указал на уязвимость чиновников, имеющих иностранное гражданство или активы.
"Если у тебя гражданство другой страны и активы за рубежом, ты заведомо ставишь себя в уязвимое положение, - подчеркнул журналист. - Потому что под угрозой потери, будь то недвижимости или вида на жительство, можно тому или иному чиновнику диктовать свои условия".
Кроме того, военкор полагает, что "большая чистка и обновление чиновничьего аппарата явно пойдут на пользу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 20:39
Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть
26 февраля 2020, 04:24
Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
25 февраля 2020, 17:24
Крашенинников опроверг планы о поправках в преамбулу Конституции
25 февраля 2020, 23:54
Михаил Делягин рассказал, чем ему запомнился последний Маршал СССР Дмитрий Язов
26 февраля 2020, 12:54
"Можно чиновнику диктовать свои условия": Военкор Коц об уязвимости иностранного гражданства и активов
26 февраля 2020, 03:09
За ними Москва: слабые регионы получат поддержку из центра
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
26 февраля 2020, 03:09
"Их теперь будут сотни": В Сети рассказали об опасности освобождения Россие...
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журнали...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.