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"Можете переспросить у Януковича": Порошенко дерзко огрызнулся на Зеленского
10 июня 2020, 18:00 • 164 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко огрызнулся на нынешнего главу государства Владимира Зеленского под стенами Государственного бюро расследований. "Можете переспросить Януковича", - намекнул он на новый переворот из-за расследования в отношении него.
Сегодня, 10 июня, в ГБР сообщили Порошенко о подозрении. Однако в пресс-службе не уточнили, по какому именно делу сообщено подозрение. При этом сообщалось о том, что Порошенко отказался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.
Сам же Порошенко обратился с дерзким заявлением в адрес нынешнего президента Зеленского. Фактически он намекнул ему о возможности нового государственного переворота.
По его словам, "то, что сейчас делают власти, не имеет ничего общего с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом".
"Преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович, чем это заканчивается, вы можете переспросить у Януковича", - сказал Порошенко и предложил позвонить Януковичу.
"Он вам расскажет, как он закончил", - подчеркнул он.
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