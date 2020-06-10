"Можете переспросить у Януковича": Порошенко дерзко огрызнулся на Зеленского

Сегодня, 10 июня, в ГБР сообщили Порошенко о подозрении. Однако в пресс-службе не уточнили, по какому именно делу сообщено подозрение. При этом сообщалось о том, что Порошенко отказался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.

Сам же Порошенко обратился с дерзким заявлением в адрес нынешнего президента Зеленского. Фактически он намекнул ему о возможности нового государственного переворота.

По его словам, "то, что сейчас делают власти, не имеет ничего общего с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом".

"Преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович, чем это заканчивается, вы можете переспросить у Януковича", - сказал Порошенко и предложил позвонить Януковичу.

"Он вам расскажет, как он закончил", - подчеркнул он.