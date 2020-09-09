"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов

На Украине "наложили аресты" на 65 самолётов российских авиакомпаний, которые летают в Крым. Об этом сообщила так называемая "прокуратура АРК" (украинская виртуальная прокуратура Крыма). Чем Россия может ответить на это, рассказал политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, Москве следует отнестись к этому максимально серьёзно. Потому что такого рода поступок - это "пробный камень" Киева. Политолог подчеркнул, что ответ России на эту провокацию Украины должен быть максимально серьёзным.

За такого рода попытки Украины вести себя вне правого поля на Киев должны быть наложены санкции со стороны России. И это должны быть очень жёсткие меры. Подобные действия нельзя прощать, иначе всё это может закончиться очень печально, - подчеркнул Алексей Мухин в беседе с Nation News.

Он добавил, что "арест" самолётов никак не повлияет на полёты в Крым. Но это может стать прецедентом со стороны Украины, подытожил он.