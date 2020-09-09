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"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
09 сентября 2020, 22:30 • 57 • Политика
Суд на Украине "арестовал" 65 российских самолётов за полёты в Крым. "За такого рода попытки Украины вести себя вне правого поля на Киев должны быть наложены санкции со стороны России. И это должны быть очень жёсткие меры. Подобные действия нельзя прощать, иначе всё это может закончиться очень печально", - считает политолог Алексей Мухин.
На Украине "наложили аресты" на 65 самолётов российских авиакомпаний, которые летают в Крым. Об этом сообщила так называемая "прокуратура АРК" (украинская виртуальная прокуратура Крыма). Чем Россия может ответить на это, рассказал политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, Москве следует отнестись к этому максимально серьёзно. Потому что такого рода поступок - это "пробный камень" Киева. Политолог подчеркнул, что ответ России на эту провокацию Украины должен быть максимально серьёзным.
Он добавил, что "арест" самолётов никак не повлияет на полёты в Крым. Но это может стать прецедентом со стороны Украины, подытожил он.
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