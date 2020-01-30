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"Может, в армию снова отправят служить": Политолог назвал помилование Иссахар актом гуманизма

30 января 2020, 10:24  •  85 • Политика
Политолог Алексей Мартынов назвал помилование Наамы Иссахар актом гуманизма со стороны Владимира Путина. "Может, в армию снова отправят служить", - дал он совет семье девушки.
Решение президента России Владимира Путина помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар является актом гуманизма, а не политическим жестом. Об этом телеканалу "360" заявил Алексей Мартынов.
Он наполнил, что израильтянку приговорили осенью 2019 года к тюремному сроку за перевозку наркотиков. Никакой двусмысленности в инциденте не было, но девушка продемонстрировала раскаяние, а Москву об освобождении просило правительство Израиля.
В итоге были соблюдены все формальности, поэтому освобождение Иссахар снимет большинство инсинуаций вокруг её дела среди израильтян.
"Это одна из немногих стран, где легализованы растительные, так называемые медицинские, наркотики. Но гашиш, хоть это и производная марихуаны, запрещён и там", - добавил он, посоветовав семье девушки отправить её служить в армию.
Как ранее сообщило издание Ura.ru, приговорённая к 7,5 года лишения свободы за перевозку гашиша израильтянка Наама Иссахар попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Глава государства пошёл навстречу, руководствуясь принципами гуманности.
"Помиловать Иссахар Нааму, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе.

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