"Может уволить только президент": Полковник ФСБ объяснил, почему зять Ельцина зря привёл пример с Примаковым

В Ельцин-центре зять первого президента России Валентин Юмашев заявил, что бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ. Его слова для Царьграда прокомментировал бывший руководитель аналитического подразделения "Вымпел" полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

Он отметил, что Юмашев "несёт ахинею", так как не разбирается ни в органах власти, ни в иерархии, ни в системе подчинённости. Потому что иначе он бы знал, что главу ФСБ может уволить только глава государства. Максимум, что может глава правительства - это посоветовать уволить руководителя спецслужбы. Но решение всё равно остаётся за президентом.

"Юмашев пытается себе хайпово рейтинг поднять и какие-то дивиденды сотворить. Был он чувак, он чуваком и остался", - подытожил Владимир Клюкин в интервью Царьграду.

Напомним, что экономист и политолог Михаил Делягин также крайне скептически отнёсся к высказываниям Валентина Юмашева. По мнению эксперта, в Ельцин-центре в принципе не могут сказать ничего хорошего.