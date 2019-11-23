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"Может уволить только президент": Полковник ФСБ объяснил, почему зять Ельцина зря привёл пример с Примаковым

23 ноября 2019, 17:09  •  76 • Политика
Зять первого президента России Валентин Юмашев рассказал, что экс-премьер Евгений Примаков якобы дважды пытался уволить Владимира Путина из ФСБ. Полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин объяснил, почему это "полная ахинея". "Главу ФСБ может уволить только президент и никто более", - заявил он.
В Ельцин-центре зять первого президента России Валентин Юмашев заявил, что бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ. Его слова для Царьграда прокомментировал бывший руководитель аналитического подразделения "Вымпел" полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.
Он отметил, что Юмашев "несёт ахинею", так как не разбирается ни в органах власти, ни в иерархии, ни в системе подчинённости. Потому что иначе он бы знал, что главу ФСБ может уволить только глава государства. Максимум, что может глава правительства - это посоветовать уволить руководителя спецслужбы. Но решение всё равно остаётся за президентом.
"Юмашев пытается себе хайпово рейтинг поднять и какие-то дивиденды сотворить. Был он чувак, он чуваком и остался", - подытожил Владимир Клюкин в интервью Царьграду.
Напомним, что экономист и политолог Михаил Делягин также крайне скептически отнёсся к высказываниям Валентина Юмашева. По мнению эксперта, в Ельцин-центре в принципе не могут сказать ничего хорошего.

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