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"Может, убрать небольшие следы?": Захарова призвала США разгрести свой бардак на Ближнем Востоке

26 июля 2021, 21:50  •  128 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США разгрести устроенный ими бардак на Ближнем Востоке. "Может, стоит убрать свои "небольшие следы"?" - задаётся вопросом она.
Так представитель МИД России прокомментировала слова замначальника Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена. Последний заявил, что события в Ираке и Афганистане показывают, что США должны и впредь вмешиваться в дела Ближнего Востока, но уже по-другому. Теперь, утверждает Хайтен, Штаты должны оставлять "небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России".
Захарова в ответ попросила по возможности не оставлять "небольших следов". Ведь они приводят к краху государств, гражданским войнам и всплеску терроризма.
Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии? - пишет Захарова в Facebook.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова
Напомним, что США в настоящее время осуществляют постепенный вывод войск из Афганистана, где американский контингент присутствует с 2001 года. Афганские боевики, не дожидаясь вывода войск, сразу же начали захватывать новые территории. Как говорят эксперты, за 20 лет своего военного присутствия США не смогли ни победить терроризм, ни сформировать самостоятельное правительство в Афганистане.

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