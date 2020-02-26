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"Может существовать угроза": Имена свидетелей по делу MH17 не раскроют - СМИ

26 февраля 2020, 22:39  •  100 • В мире
Крушение самолёта Boeing 777, который летел по маршруту MH17, произошло 17 июля 2014 года. Виновные не названы до сих пор. СМИ сообщили, что имена свидетелей по делу не раскроют, так как может существовать угроза для них. В первую очередь угроза их безопасности или здоровью.
Телевизионная компания Nieuwsuur (Нидерланды) сообщила, что в тайне останутся имена 13 свидетелей по делу о крушении Boeing в Донецкой области.
"Судебный следователь постановил, что они имеют право на защиту, поскольку они могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью или безопасности", - заявили представители СМИ.
Журналисты сослались на данные документов, которые попали в их распоряжение. Там же сказано, что в деле имеется четверо подозреваемых. Прокуратура направила им повестки о вызове в суд. Это было сделано 2 октября 2019 года. Сообщается, что всем четверым предъявлены обвинения в убийстве.
Это же СМИ указало, что личность одного свидетеля будет раскрыта. По мнению судебных следователей, почти невозможно сохранить его анонимность.

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