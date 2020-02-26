"Может существовать угроза": Имена свидетелей по делу MH17 не раскроют - СМИ

Телевизионная компания Nieuwsuur (Нидерланды) сообщила, что в тайне останутся имена 13 свидетелей по делу о крушении Boeing в Донецкой области.

"Судебный следователь постановил, что они имеют право на защиту, поскольку они могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью или безопасности", - заявили представители СМИ.

Журналисты сослались на данные документов, которые попали в их распоряжение. Там же сказано, что в деле имеется четверо подозреваемых. Прокуратура направила им повестки о вызове в суд. Это было сделано 2 октября 2019 года. Сообщается, что всем четверым предъявлены обвинения в убийстве.

Это же СМИ указало, что личность одного свидетеля будет раскрыта. По мнению судебных следователей, почти невозможно сохранить его анонимность.