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"Может, сцепимся": Сатановский предсказал "смертельную схватку" с США

16 октября 2021, 21:55  •  67 • Политика
Замгоссекретаря США Шерман рассказала о встрече с вице-премьером России Оверчуком. "Что с этим звёздно-полосатым дурдомом делать, чтобы не сцепиться напрямую в смертельной схватке? Интересный вопрос. Может, ещё и сцепимся", - прокомментировал Сатановский.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала продуктивной встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Приговоры и их результаты прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он указал, что фраза о продолжении работы и стабильных, предсказуемых отношениях стала уже дежурной для американских политиков. И тем смешнее она звучит, учитывая, что одновременно со встречей с вице-премьером России в США обсуждали санкции против премьер-министра.
Иногда кажется, что настоящие враги Америки - вовсе не мы… Главный враг Америки - её собственное начальство, сидящее на двух квадратных милях в Вашингтоне, от Белого дома до Капитолия,
- отметил политолог, процитировав бывшего министра обороны США.
Также Сатановский полагает, что слова экс-главы Минобороны США понять можно, учитывая, что за неумелую внешнюю политику страны приходится расплачиваться жизнями американских солдат. Впрочем, внутренняя политика США ничем не лучше, так как там царит мешанина из усилий лоббистских групп и разнообразных мафий, политических и не только, добавляет эксперт.
Что с этим звёздно-полосатым дурдомом делать, чтобы не сцепиться напрямую в смертельной схватке? Интересный вопрос. Может, ещё и сцепимся,
- написал политолог в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

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